SoundCloud lanza plan mensual de US$5

Stephen Shankland/CNET

SoundCloud anunció el martes una suscripción más barata, de US$5 al mes, dando a los usuarios la opción de pagar menos por la mayoría de las mismas funciones de su opción de US$10, pero sin el catálogo completo de música.

La compañía, a menudo llamada la "YouTube de audio", lanzó por primera vez un servicio ilimitado de música por streaming el año pasado por US$10 al mes. Eso amplió el alcance de SoundCloud desde su servicio de almacenamiento totalmente gratis de pistas cargadas por usuarios, pero la compañía se enfrenta a la perspectiva de quedarse sin dinero este año si el negocio no se recupera.

El plan más barato quita los anuncios y permite escuchar en línea, al igual que el plan de US$10. Pero la gente que paga US$5 no podrá acceder millones de pistas que sólo se incluyen en el nivel más caro. Los miembros que paguen US$5 escucharán un preroll de 30 segundos de algunas pistas, seguido por un mensaje para que se actualicen al nivel de US$10.

SoundCloud es único entre los servicios de música por streaming debido a la fundación sobre la que se basa: decenas de millones de grabaciones no oficiales, ya sea un mixtape del ganador del Grammy Chance the Rapper o un remix de DJ no autorizado. Los clientes acuden al servicio, y se estima que 175 millones de personas sintonizan cada mes. En comparación, Spotify reveló que había superado los 100 millones de oyentes activos en junio.

Pero lanzar un nivel de US$5 al mes no es innovador. Tanto Pandora como Amazon ya ofrecen opciones de bajo costo que limitan ciertos contenidos.

En un anuncio difundido el lunes, SoundCloud renombró su servicio de US$10 SoundCloud Go+ y llamó a su nuevo plan de US$5 SoundCloud Go. El nivel más caro de Go+ tiene un número ilimitado de 150 millones de canciones, incluyendo decenas de millones de canciones con licencia oficial. El nivel más barato de Go tiene acceso a 120 millones de canciones. SoundCloud no caracterizó la música que estará fuera de los límites para los miembros de menor precio, pero los suscriptores de US$5 probablemente se verán bloqueados de escuchar algunas canciones oficiales de grandes artistas.

El plan de precio medio lanzado en Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y el martes alemán.La versión gratuita de SoundCloud para anuncios no ha cambiado.