SoundCloud elimina 40 por ciento de su fuerza laboral

SoundCloud

El servicio europeo de música por streaming SoundCloud anunció el jueves un importante recorte en sus filas.

El 40 por ciento de su fuerza laboral, unos 173 empleados (de los 420 que tenían), será recortado para "asegurar el camino a largo plazo y el éxito independiente", según informó la compañía en un comunicado escrito por Alex Ljung, presidente ejecutivo de SoundCloud.

Ljung dice que la gente que permanezca en SoundCloud será consolidada en dos equipos, uno ubicado en Berlín y otro en Nueva York. El recorte viene como una medida para reducir costos, a pesar de que en los últimos años ha crecido el negocio y se han duplicado los ingresos en los últimos 12 meses, según Ljung.

El ejecutivo asegura que esto no tendrá ninguna consecuencia para sus usuarios en 190 países donde está disponible la plataforma. "SoundCloud seguirá siendo el hogar de música nueva y por venir, impulsada por la comunidad musical más diversa", dice Ljung. "Estoy ansioso de compartir más acerca de nuestros futuros planes en próximas semanas y meses".

SoundCloud es un servicio europeo que comenzó como una plataforma para música que no llega a servicios como Apple Music o Spotify al hacer covers, remixes o música que no llega a los álbumes de los artistas. Sin embargo, en fechas más recientes SoundCloud lanzó su propia plataforma de música a la carta, similar a los antes mencionados, aunque la compañía no ha dicho nada de la aceptación que ha tenido.