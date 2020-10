Soulmates: La nueva serie antológica de AMC te hará pensar en tu alma gemela

AMC

¿Qué pasaría si en un futuro no tan lejano la ciencia hubiera encontrado la manera de determinar cuál es nuestra alma gemela? Esa es la premisa de Soulmates. La nueva serie antológica de seis episodios de AMC se estrena este 5 de octubre y está escrita por Will Bridges (Stranger Things, Black Mirror) y Brett Goldstein (Ted Lasso). Ambientada de aquí a 15 años, Soulmates es una de esas propuestas de ciencia ficción sobre un futuro cercano en el que los teléfonos serán transparentes, las pantallas periféricas virtuales y nuestros hogares estarán completamente conectados. Pero el de esta serie es un retrato sobre el futuro tecnológico mucho menos sombrío que el de Black Mirror.

Conversamos por videoconferencia con la actriz catalana Laia Costa —a quien este año también hemos podido ver en la serie de HBO Foodie Love— sobre Soulmates y lo mucho que la serie hará que te replantees tus ideas preconcebidas sobre las relaciones amorosas, la monogamia y las almas gemelas. "Lo que me llamó la atención de la serie es que coge un concepto muy universal y lo desmenuza a pequeñas minihistorias que, incluso dentro de cada episodio, cada personaje se lo lleva a su terreno. Son como microhistorias dentro de una historia, dentro de una historia general que es el amor. La historia más contada. Era inevitable en el set, si tú hablabas con alguien, que te diera su opinión", dice la actriz.

Y es que en Soulmates, que tiene personajes diferentes en cada uno de sus capítulos, se aborda un aspecto distinto de las relaciones amorosas en cada uno de ellos. La serie expone al espectador a las consecuencias de vivir en un mundo en el que un test puede determinar cuál es nuestra alma gemela, pero solo si nuestra otra mitad también se ha hecho el test. Además de reflexionar sobre cómo esa certeza puede afectar al resto de relaciones amorosas y escogidas de un modo más tradicional.

AMC

En el tercer episodio de Soulmates, Costa interpreta a una mujer casada pero con un matrimonio abierto. "Dentro de su matrimonio han conseguido destruir el tabú de la monogamia y les funciona bien, son felices. Y la actitud que ella tiene respecto a eso, donde no hay dobleces o bajas pasiones o segundas intenciones, creo que es lo que hace posible que siga la confianza en su matrimonio pese a jugar a este juego, que puede ser peligroso", cuenta la actriz, añadiendo que las cosas se complican para su personaje y el de su marido, interpretado por Shamier Anderson, cuando aparece en escena el alma gemela de uno de los dos.

Si esto del test de Soulmates te está sonando atractivo, tal vez no seas el único. Costa, que dice creer que ahora no se haría el test aunque pudiera, también admite los atractivos que una prueba así podría tener. "Tengo la sensación que depende mucho de la creencia personal de cada uno respecto a algo así. Si tú eres feliz, quizá no quieres complicarte la vida. Si eres infeliz quizá no te la complicas, es una solución. Dependería mucho del estado en el que me encontrara en ese momento".

AMC

Más allá de hacerte pensar mucho sobre el amor, otro de los atractivos de Soulmates es un reparto que cambia cada episodio y que cuenta con nombres como Sarah Snook (Succession), Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), Malin Akerman (Billions), Betsy Brandt (Breaking Bad) o Charlie Heaton (Stranger Things). Y, como buena serie antológica de episodios independientes, es de esas que te permitirá decidir si te apetece o no te apetece ver una historia en particular, sin necesidad de abandonar la serie por completo.

"Me recuerda mucho a los libros de cuentos, de narrativa corta", dice Costa sobre el formato de esta serie. "Siempre puedes pasar uno que no te gusta. A mí me encanta engancharme a las historias largas pero cuando picoteo bajo un mismo paraguas, me gusta el hecho de tener muchísimas visiones sobre eso porque entonces mi mente se va más allá de la historia. Me lo puedo llevar a mi terreno personal, al terreno personal de mi amiga, mi madre, mi chico. Siento que hay una conversación muy amplia y todo el mundo es bienvenido".

AMC ya ha renovado Soulmates para una segunda temporada.