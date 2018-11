No te puedes perder esta oportunidad de ganarte un set de Batman, The Joker y Harley Quinn con diseños de Día de Muertos. Hicimos equipo con DC Entertainment para este sorteo exclusivo para nuestros seguidores de Instagram.

DC Entertainment

Estas figuras coleccionables de vinilo son parte de la edición limitada DC Artist Alley que surgió gracias a que DC Collectibles se asoció con artistas independientes para que diseñaran estatuillas de algunos de los personajes más destacados del universo de DC.

El set que estamos regalando fue creado por el artista HaiNaNu "Nooligan" Saulque, un joven nativo americano que creció en una reservación en el estado de California. Saulque mencionó que entre sus principales influencias se encuentran artistas como Jack Kirby, Will Eisner, Milt Kahl, Chuck Jones y Tex Avery. "Todos ellos cuentan con algo único que los distingue de todos los demás. Siempre me aseguro de tomar eso en cuenta cuando estoy trabajando, y esta línea de personajes refleja perfectamente mi estilo y no lo puedes confundir con algo o alguien más. Eso me hace sentir extremadamente orgulloso", dijo.

¿Qué necesitas hacer para participar en el sorteo? Primero tienes que ir a nuestra cuenta de Instagram, asegurarte de ser seguidor de CNET en Español y echarle un ojo a las reglas oficiales del sorteo. Después puedes obtener un boleto al darle "Me gusta" a la foto sobre la rifa. Si quieres incrementar tu oportunidad para llevarte este set, puedes realizar las siguientes acciones para obtener boletos adicionales:

Deja un comentario en la foto del sorteo.



Comparte una foto en tu cuenta de Instagram usando el hashtag #SorteoCNET.



Etiqueta a tus amigos en comentarios separados en la foto sobre la rifa. Puedes etiquetar hasta 5 amigos.



En total podrás acumular hasta 8 boletos durante todo el sorteo y tienes hasta el lunes, 5 de noviembre, para participar. ¡Mucha suerte!