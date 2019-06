Sophie Turner podría pasar de ser Sansa a convertirse en Boy George

El secreto más conocido de la industria es que desde hace tiempo se cocina una biopic sobre Boy George, cantante de la famosa banda ochentera Culture Club. Tras los éxitos de Bohemian Rhapsody y Rocketman, parece que todo está tomando forma y ya hay hasta una cara conocida como posible protagonista.

Este martes 18 de junio, la revista Vogue informó que el cantante, en un programa de radio australiano, dijo que admiraba a Sophie Turner, la actriz que interpretó a Sansa Stark en Game of Thrones.

"Ha habido algunas sugerencias realmente interesantes", dijo el vocalista de Culture Club sobre potenciales actores que podrían interpretarlo. "Una de las sugerencias más interesantes fue Sophie Turner. [La gente dirá] 'ella no puede interpretarte, es una mujer', ya sabes. Pero cuando tenía 17 años, me hubiera encantado ser ella ", sentenció el cantante, cuyo nombre real es George Alan O'Dowd.

Pues bien, Turner se sintió tan halagada que respondió rápidamente con un tuit, al conocer la opinión de George. Incluso lo menciono en el comentario, diciendo "Estoy adentro". La respuesta se puede ver a continuación:

Algunos tuiteros se sorprendieron por la respuesta de la actriz, pero incluso le encontraron parecido:

Por ahora, lo único que se sabe de la biopic es que Sacha Gervasi (My Dinner with Hervé, Hitchcock) está escribiendo el guión y que los derechos pertenecen a Metro-Goldwyn-Mayer. Sin embargo, no hay fecha pautada para comenzar la producción.

Apenas sepamos más secretos de esta producción, actualizaremos la nota y claro, si se confirma la participación de Turner.