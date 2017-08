1:57 Close Drag Autoplay: SI Autoplay: NO

BERLIN -- Sony ha presentado en el marco de la IFA 2017 tres nuevos teléfonos, dos de ellos con la intención de competir con la gama alta y en particular con el nuevo LG V30 lanzado esta mañana.

Los nuevos Xperia XZ1 y XZ1 Compact vienen con Android 8.0 Oreo y se convierten así en unos de los primeros en incorporarlo. El primero de ellos es el dispositivo principal de la compañía de la temporada, y aunque ambos tienen un diseño similar, este en particular fue construido en aluminio extruido en una sola pieza, para hacerlo más resistente a las caídas.

El Xperia XZ1 tiene una pantalla de 5.2 pulgadas, mientras que el Compact es de 4.6 pulgadas. Ambos lucen modernos en su parte trasera con su sensor de 19 megapixeles, aunque por delante se ven antiguos al mantener los bordes superior e inferior tan presentes como siempre.

Desde luego estos teléfonos no pierden su resistencia al agua ni tampoco su característico sensor de huella dactilar en el botón de inicio, aunque estas no parecen ventajas suficientes para dispositivos que tienen que competir con teléfonos que casi no tienen bisel.

Cámara con escaneo 3D, la mayor novedad de Sony

Una de las mayores novedades de Sony ha sido sin dudas la incorporación de 3D Creator, un app que habilita a los usuarios a hacer escaneo 3D de caras, comida y objetos, que pueden editarse directamente en el dispositivo y que también pueden enviarse a una impresora para obtenerlas de forma real.

En nuestras pruebas, hemos confirmado que el proceso de escaneo es bastante sencillo, puedes conocer más de esta característica en el siguiente video.

La cámara de los dos dispositivos estrellas de Sony tienen reconocimiento de sonrisa y cara para tomar fotos de manera automática y permite hacer capturas de 10 fotogramas por segundo así como un seguimiento 5 segundos antes de que tomes la foto, lo que permite que luego puedes ver todas las tomas que hizo y elegir la mejor de ellas.

Sony Xperia XA1 Plus, un gama media bonito

Aunque el diseño pasado de moda se mantiene en este dispositivo, la empresa ha incorporado sensor de huella dactilar a un teléfono de diseño lujoso para la gama media con un precio competitivo.

El Xperia XA1 Plus tendrá que verse frente a frente con el Honor 9 o el LG Q6, teléfonos que como él, no tienen resistencia al agua.

Su pantalla es de 5.5 pulgadas y su cámara principal no tiene 3D Creator, aunque es de 23 megapixeles.

Precio y disponibilidad en Estados Unidos

Xperia XZ1: US$649, el 19 de septiembre



Xperia XZ1 Compact: US$599, el 4 de octubre



Xperia XA1 Plus:US$379.99 el 20 de octubre en exclusiva con Amazon



