Si tienes que indicarle a un dispositivo digital lo que quieres que haga pero no puedes usar un teclado, la voz es la primera opción que viene a la menta. Puedes usar esta opción para teléfonos, asistentes digitales y bocinas inteligentes.

Pero algunos dispositivos están obteniendo ojos digitales además de oídos digitales. Esa es la visión de la startup israelí EyeSight Technologies. EyeSight ha casi abandonado sus anteriores esfuerzos por integrar su tecnología de reconocimiento de gestos a los teléfonos, televisores y computadoras. Ahora, tiene una nueva aproximación para entrar en el mercado: dispositivos conectados en las casas y los carros.

Sony y EyeSight planean anunciar el lunes que la fabricante de electrónicos japonesa ha creado una tecnología de visión y la ha integrado en un proyector interactivo y portátil llamado Xperia Touch. Este aparato proyecta una imagen sobre una pared u otra clase de superficie y luego usa sensores de luces infrarrojas para ver cómo estás interactuando con la imagen, como cuando estás cortando una fruta en Fruit Ninja o estás tocando un piano virtual.

Pero la actualización de EyeSight te permitirá controlar el contenido a distancia, sin tener que tocar la superficie en la que está proyectada la imagen. Imagínate a Tom Cruise en la película Minority Report.

El Xperia Touch es sólo un dispositivo, y uno que no es muy conocido. Pero, sí que muestra que la industria de la tecnología está trabajando duro en encontrar una manera mejor y más natural de interactuar con los dispositivos. Los teclados y los ratones no van a desaparecer, pero no funcionan en todas partes. Y aunque estés familiarizados con los controles de gestos como el software de control remoto para videojuegos Kinect de Microsoft, esta clase de tecnología aún no ha tenido un amplio despliegue en los dispositivos.

En los carros

EyeSight tiene la vista fija en los carros para integrar su interfaz de detección de gestos. Hacer gestos con la mano puede resultar más fácil que tocar una pantalla a la cual el conductor tiene que ver, dijo Gideon Shmuel, presidente ejecutivo de EyeSight.

"Con tu dedo puedes hacer un movimiento en círculo hacia la derecha o hacia la izquierda para subir o bajar el volumen", dijo. Puedes sacar un dedo para llamar al teléfono de casa, dos dedos para llamar a la oficina o mantener plana la palma de la mano para contestar una llamada telefónica.

EyeSight Technologies

EyeSight está trabajando en LG Electronics, que fabrica algunas tecnologías computacionales para carros, para integrar el reconocimiento de gestos en los carros. Y una vez que hayan cámaras inteligentes monitorizando al conductor podrá hacer otras cosas como determinar si el conductor está soñoliento al rastrear el ritmo de pestañeo. Pero esto no llegará pronto; Shmuel proyecta que para 2019 ó 2020.

Pero, por el momento, se encuentra en el Xperia Touch. EyeSight está obviamente enfocado en su tecnología de reconocimiento de gestos, pero Shmuel dice que también puede funcionar con comandos de voz.

En conjunción con control de voz

"Queremos ofrecerle a nuestros clientes las experiencias de usuario más inteligentes y avanzadas, y con la sinergia entre la interacción táctil y basada en voz y los gestos de EyeSight, somos capaces de cumplir esta promesa", dijo Hiroshi Ito, subdirector de la división de productos inteligentes de Sony Mobile.

Pero, aún no se sabe cuán exitosa será esta idea. No lo logró en los televisores y computadores, aun cuando las fabricantes están desesperadas por encontrar una manera en que sus productos se distingan del resto.

Shmuel dice que, sin embargo, la nueva estrategia está funcionando.

"Hay una demanda fuerte en el espacio automotriz", y también de los dispositivos conectados en el hogar. Entre esos dos mercados, EyeSight ya tiene las manos llenas, dice.