Sony Xperia 1 ii: Probamos este celular hecho para los cineastas

Tuve la oportunidad de filmar con el nuevo celular de Sony, el Xperia 1 ii. Sony hace un esfuerzo por convertir su teléfono insignia en una cámara para producciones cinematográficas. Esto es evidente en el diseño, las características, la ergonomía y la interfaz de la cámara.

Pero la realización de películas profesionales requiere de algunas funciones avanzadas que tienen en cuenta las diferentes condiciones de luz, de movimiento y procesos de posproducción. Tomando en cuenta todos estos factores, ¿cómo se comporta el Xperia 1 ii frente a la competencia?

Érika García / CNET

Lentes

El Sony Xperia 1 ii cuenta con tres lentes: una 16mm f/2.2, una de 24mm f/1.7 y una de 70mm f/2.4. Desde el inicio, me indicaban que iban a ser buenas en luz baja. Y aunque sea de menos, agradezco el uso de longitudes focales normales que son bastante estándar en la industria de cine.

Hay varios perfiles de color diferentes entre los que puedes elegir, aunque en mi prueba, filmé con el perfil de color Sony Venice— haciendo referencia a la cámara Sony Venice que cuesta alrededor de US$100,000.

En mis pruebas, me sorprendieron lo bueno que se desempeñaron los tres lentes, sobre todo en luz baja, y en situaciones con luz directa del sol. Habían destellos, pero menos de lo que había visto en sistemas de cámaras similares.

Interfaz

La interfaz es fácil de navegar, con muchas opciones para elegir en varias categorías como velocidad de obturación, ISO, cuadros por segundo y resolución. El rango del ISO es de un muy bajo 25 hasta 800. En resolución 4K, puedes filmar desde 24cps hasta 60cps. Al grabar con una resolución de 2K, ese número aumenta a 120cps, que es bastante estándar.

Es interesante que existe la opción de grabar en 2K (2048x1080), pero no hay ninguna opción para grabar sencillamente en HD (1920x1080). Es una diferencia de unos 100 pixeles, que resulta ser una deficiencia curiosa.

Érika García / CNET

Resolución

No puedes cambiar la resolución sin crear un proyecto separado dentro de la aplicación. Entonces, si deseas pasar de 4K a 2K, primero debes seleccionar un proyecto de 2K de un menú desplegable o crear uno nuevo. Esto es, honestamente, algo molesto. Pero te obliga a mantener organizados los archivos de tu proyecto. El celular graba archivos H.265 que me gustan tanto por su calidad como su facilidad de uso con programas de postproducción.

Exposición

Una ausencia notable es la imposibilidad de cambiar el F-stop de cualquiera de los tres lentes, ya que Sony ha dicho que es demasiado pequeño para presentar un iris. Este es un problema importante. Para evitar la distorsión del movimiento o cambios en la calidad de la imagen, es importante poder ajustar el iris. Sin esto, solo puedes ajustar el ISO y la velocidad de obturación para cambiar la exposición.

Pero si cambias el ISO, entonces estás introduciendo granulado en la imagen o eliminándolo, en medio del proyecto, dando un aspecto inconsistente. Y si cambias la velocidad del obturador, los objetos en movimiento comenzarán a verse notablemente diferentes. Estas inconsistencias podrían solucionarse mediante la introducción de un filtro de densidad neutra para el sistema de la cámara. Pero hasta ahora, Sony no ha anunciado nada.

Luz baja

Por la noche, la cámara retiene muchos detalles en la imagen, particularmente las sombras usando el perfil de color de Venice, que es de menor contraste. La configuración ISO más alta es 800, lo cual no es genial, pero aún así pude filmar por la noche sin ningún problema.

Vale la pena mencionar que la lente de 24mm con su f/1.7 es ligeramente mejor con poca luz que las otras dos lentes, que son f/2.2 y f/2.4.

Érika García / CNET

Estabilización

Las funciones de estabilización del Sony Xperia 1 ii son impresionantes. Hay poco movimiento perceptible. También son impresionantes las funciones de estabilización mientras se mantiene la cámara fija. Puedes obtener resultados profesionales con esta función, incluso si no tienes un trípode o un cardán de 3 ejes.

Ergonomía

El tamaño y la sensación del celular Sony era sólido y la pantalla brillante incluso en situaciones con mucho sol, y era bastante fácil de guardar en mi bolsillo cuando no estaba en uso. Aunque su diseño es un poco alto.

La interfaz está bien diseñada, con controles de menú manuales para todo. Me molestó tener que crear una carpeta de proyecto diferente para diferentes resoluciones y velocidades de cuadro. Sin embargo, lo más probable es que filmes en 4K de todos modos, por lo que probablemente no será un problema para muchas personas.

Conclusión

Si bien los cineastas apreciarán la interfaz de aspecto profesional y la sensación del Xperia 1 ii, no creo que la diferencia en la calidad del video sea mucho mejor que otras cámaras de celulares disponibles en el mercado como el iPhone 11 Pro Max, Pixel 4 o Galaxy S20 Ultra.

Muchas de las funciones manuales se ven eclipsadas por la falta de un iris. Sin ello, es muy difícil controlar la profundidad de campo y obtener una apariencia cinematográfica.

Los perfiles de color brindan una buena flexibilidad, pero no hay grabación de LOG, lo que significa que lo que filma no está diseñado para ningún procesamiento de posproducción. Esto no tiene mucho sentido.

Sony claramente está tratando de atraer tanto a los cineastas profesionales que desean controles manuales completos sobre las funciones de video, como a los usuarios más casuales. El resultado no está mal. Disfruté la experiencia de filmar con el Xperia 1 ii y quedé feliz con el resultado. Simplemente no era todo lo que esperaba que fuera. La adición de un filtro de densidad neutra para el sistema o un iris intercambiable haría que el sistema fuera mucho más profesional.