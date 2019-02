El Xperia 1 de Sony se filtra en su totalidad a días de su anuncio oficial

Sony tampoco se salva de filtraciones masivas.

El viernes, días antes de la conferencia de la firma nipona en el MWC 2019, el sitio 91mobiles.com publicó imágenes e información del Xperia 1, el teléfono insignia de Sony para este año. El confiable sitio que ha sido fuente de múltiples filtraciones que se terminan por confirmar, también publicó datos de la gama media de Sony, los Xperia 10 y Xperia L3.

91mobiles dice que el Xperia 1 tendrá una pantalla con aspecto de 21:9 de tamaño de 6.5 pulgadas y resolución 4K; el panel sería OLED. El teléfono tendrá 30 por ciento más de pantalla en comparación con el XZ3, dice el reporte.

El diseño del Xperia 1 será de vidrio y metal, con una capa de Gorilla Glass 6 para mejorar la resistencia. El teléfono tendrá la certificación IP68 de resistencia al agua y polvo. El lector de huellas, como Sony ha hecho en el pasado, estará en uno de los costados. El Xperia 1 será el primer teléfono de Sony con una cámara de tres lentes en la espalda, dice 91mobiles.

El sitio agrega información sobre el resto de especificaciones: procesador Snapdragon 855, Android 9, 6GB de memoria RAM con 128GB de almacenamiento, conectividad 4G, USB tipo C, batería de 3,300mAh y estaría disponible a partir de junio.

Sony también prepara anuncios de la gama media con los Xperia 10 y Xperia 10 Plus, así como el Xperia L3 de menores especificaciones.

El Xperia 10 tendrá pantalla de 6 pulgadas (FHD+), relación de aspecto de 21:9 y Android 9. Contará con el Snapdragon 640, 3GB de RAM y 64GB de almacenamiento. La cámara trasera será de 13 megapixeles y 5 megapixeles. La batería sería de 2,870mAh, dice el reporte.

El Xperia 10 Plus será un poco mayor, con pantalla de 6.5 pulgadas pero del mismo aspecto y resolución. El procesador será el Snapdragon 636 y subirá su RAM a 6GB, con 64GB de almacenamiento. La cámara, también doble, en la espalda será de 12 y 8 megapixeles. La batería en este modelo será de 3,000mAh. Los dos Xperia 10 saldrán a la venta en abril, dice 91mobiles.

En cuanto al Xperia L3, se espera que sea el más asequible de los tres y su fecha de venta también está pronosticada para abril. Contará con batería de 3,300mAh, pantalla HD+ de 5.7 pulgadas y aspecto 18:9. El procesador será el MediaTek 6762, 3GB de RAM y su sistema de cámaras será de 13 y 2 megapixeles.

CNET y CNET en Español estarán en febrero en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

Y además te contamos qué es CRISPR, la herramienta que está transformando la ingeniería genética: Esto es todo lo que tienes que saber de esta herramienta para la edición genética que un día podrá curar enfermedades, erradicar especies y diseñar bebés.

¿Cuál comprar? Galaxy S10 vs. Galaxy S10 Plus vs. Galaxy S10E vs. Galaxy S10 5G: Comparamos las especificaciones, diseño y otras características de los nuevos Galaxy S10 para determinar sus diferencias.