Sony lleva 'The Interview' a la televisión por cable, satelital

Sony Pictures

Sony Pictures llegó a acuerdos con los sistemas de televisión por cable y satelital más importantes para mostrar en su programación la película The Interview, la cual ya se puede ver en algunos servicios de paga desde el miércoles.



La película, que en Navidad llegó a servicios de streaming como iTunes, YouTube y Google Play, ya está disponible como contenido de pago por evento (PPV en inglés) para los usuarios de servicios de televisión de paga como Comcast, Time Warner Cable y DirecTV, con un precio que inicial de US$5.99.

Gracias a que la película se estrena en el servicio estadounidense de pago por evento In Demand, plataformas como AT&T U-verse TV, Bright House Networks, Cablevisión, Charter Communications, Cox Communications, Verizon FiOS y VUDU, también tienen la película para alquilar.



Sony no pudo convencer a las grandes cadenas de cines en Estados Unidos de reproducir su película, por lo que la compañía sólo tuvo la oportunidad de dar a conocer The Interview en los servicios de video online y offline. Las cadenas de cines en EE.UU. optaron por no mostrar la película en sus complejos ante las amenazas de posibles ataques terroristas.

El estreno de la película The Interview se vio amenazado después de que hackers de origen norcoreano atacaron los servidores de Sony a finales de noviembre del año pasado. Los hackers descargaron documentación sensible de la compañía para después filtrar algunos archivos --entre los que se encontraban películas, nóminas de pago, correos electrónicos de ejecutivos, etc.-- a la red.

En diciembre, la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) confirmó públicamente que los hackers que atacaron Sony son de origen norcoreano y su misión era impedir el estreno de la película, pues retrata --con toques de comedia estadounidense-- el asesinato del dictador Kim Jong-Un.

The Interview generó a Sony US$15 millones por renta y compra en Internet, mientras que por las cadenas de menor tamaño en EE.UU., la firma nipona obtuvo US$2.9 millones, según cifras extraoficiales.

Nota del editor: Este artículo fue actualizado el viernes, 2 de enero, a las 1:57 p.m. hora del Pacífico para reflejar actualizaciones en la disponibilidad de la película.