Sony: El 99 por ciento de juegos de PS4 se podrán jugar en la PS5

La PlayStation 5 será compatible con casi todos los juegos existentes de la PlayStation 4, de acuerdo con un alto ejecutivo.

Jim Ryan, presidente ejecutivo de PlayStation, habló con The Washington Post y dijo que el 99 por ciento de los juegos disponibles para la PS4 son retrocompatibles con la PS5. Ryan dijo que estos juegos se pueden jugar en la PlayStation 5, pero no aseguró que se podrá hacer.

Sony no ha dado muchos detalles sobre la compatibilidad de juegos de PS4 y que se puedan jugar en PS5, una acción mejor conocida como retrocompatibilidad o backward compatible. El comentario de Ryan llega después que Sony anunció oficialmente los precios y la fecha de disponibilidad de la nueva consola.

Microsoft, precursora de la retrocompatibilidad, ya aseguró que muchísimos de sus juegos que han salido para Xbox One e incluso para Xbox 360, estarán disponibles en la Xbox Series S y Xbox Series X — con sus respectivas mejoras para ofrecer una mejor calidad de audio y video.

Sony, como parte de un esfuerzo para apoyar la amada retrocompatibilidad, anunció el miércoles 16 de septiembre PlayStation Plus Collection, un servicio parte de su suscripción PlayStation Plus y que ofrecerá a los dueños de una PS5 acceso a juegos exclusivos de PS4 como Infamous o The Last of Us, que salieron originalmente para la PS4.

Ryan también mencionó que habrá una vasta cantidad de PS5 para su lanzamiento el 12 de noviembre. El ejecutivo aseguró una mayor cantidad de consolas que las vendidas de la PS4 en 2013, las cuales no fueron suficientes para cumplir con la demanda.

