Sony retrasa The Last of Us II indefinidamente

Agrandar Imagen Sony

Sony anunció una de las peores noticias para los gamers de PlayStation: The Last of Us II ha sido retrasado indefinidamente.

"SIE ha tomado la difícil decisión de atrasar el lanzamiento de The Last of Us II y Marvel's Iron Man VR hasta nuevo aviso", dijo PlayStation a través de sus redes sociales. "Logísticamente, la crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen".

ACTUALIZACIÓN: SIE ha tomado la difícil decisión de atrasar el lanzamiento de The Last of Us Part II y Marvel’s Iron Man VR hasta nuevo aviso. Logísticamente, la crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen. — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) April 2, 2020

Naughty Dog, el estudio que está desarrollando el juego para PlayStation, también emitió un comunicado en el que se menciona que el desarrollo del juego está casi terminado, por lo que el retraso se debe a la logística diezmada por el coronavirus y que no estaría a la altura del lanzamiento del juego.

The Last of Us II es uno de los juegos más anticipados en la industria y uno de los juegos exclusivos de Sony más importantes para diferenciarse de la Xbox de Microsoft. La primera parte del juego se lanzó en 2013 y desde entonces ha sido sumamente galardonada y alabada por poseer una historia muy interesante y un modo de juego tétrico y aventurero. Los gamers de PlayStation votaron a The Last of Us como el mejor juego para PlayStation de la década.

Sony había dicho que el juego llegaría a los estantes en febrero de este año, pero antes de llegar a esa fecha se retrasó a mayo. Sin embargo, a diferencia de los anteriores retrasos, Sony no ha dado una nueva posible fecha de lanzamiento, coincidiendo con la incertidumbre global generada por el COVID-19.