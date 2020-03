Sony retrasa estrenos de Morbius, Ghostbusters Afterlife y Uncharted

Sony Pictures

Hollywood aplica dos estrategias con la pandemia de COVID-19: si la película ya estaba en cartelera, adelantó su lanzamiento en streaming; y si estaba por estrenarse entre marzo y julio, desplazó su lanzamiento para 2021, a la espera de que el próximo año la pandemia esté controlada y la gente se sienta segura de volver a reunirse en una sala de cine.

Así se entiende la decisión de Sony Pictures de retrasar a 2021 el estreno de algunos de sus títulos más importantes que iba a lanzar en 2020, como fue el caso de Ghostbusters: Afterlife y Morbius, entre otras. Uncharted, prevista para 2021, retrasó unos meses su debut en cines, pues su rodaje comenzará más tarde.

Así quedó el nuevo cronograma de estrenos de Sony Pictures:

Ghostbusters: Afterlife pasó del 10 de julio de 2020 al 5 de marzo de 2021

Morbius, protagonizada por Jared Leto, pasó del 31 de julio de 2020 al 19 de marzo de 2021

Uncharted

Peter Rabbit 2: The Runaway movió su lanzamiento del 7 de agosto de 2020 al 15 de enero de 2021

Un título sin identificar de Sony y Marvel, previsto a estrenarse el 8 de octubre de 2021, ahora no cuenta con fecha de lanzamiento

Greyhound, filme de la Segunda Guerra Mundial con Tom Hanks en el papel principal, canceló su estreno del 19 de junio de 2020 y no dispone por ahora de nueva fecha de lanzamiento

Era de esperarse. Sin garantías de cuándo se levantará el régimen de confinamiento y de distanciamiento social de la población, cabe la posibilidad de que muchas salas de cine en el mundo estén cerradas hasta junio. Y se ignora si la gente se sentirá segura de volver a reunirse en un sitio cerrado, como lo es una sala de cine. De allí que Sony Pictures prefirió mover a 2021 los estrenos de sus filmes de mayor presupuesto.

Hubo una película, no obstante, de la que Sony Pictures adelantó su estreno: Fatherhood, con el comediante Kevin Hart, que llegaría a los cines el 15 de enero de 2021 y el estudio estrenará ahora el 23 de octubre de 2020.

Estos cambios sugieren que muchos estudios de Hollywood vislumbran que las salas de cine estarán de nuevo aptas para recibir al público en la segunda mitad del verano; pero, para evitar un atasco entre finales de julio y agosto, algunos estudios optaron por esperar a 2021 pues todavía hay fechas libres.

Entre las películas de gran presupuesto que ya retrasaron sus estrenos están Black Widow y Mulan, de Disney; The Fast & Furious 9, de Universal Pictures; Wonder Woman 1984 (de junio a agosto), de Warner Bros.; lo nuevo de James Bond, No Time to Die, de MGM; y A Quiet Place Part 2, de Paramount.