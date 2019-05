Sony habla de las posibles características de las próximas gafas PSVR

Agrandar Imagen James Martin/CNET

Dominic Mallinson, jefe de la división de investigación de desarrollo para PlayStation en Sony habló en entrevista con CNET para decir algunas de las características que podrían llegar en la siguiente generación de sus gafas de realidad virtual PSVR.

Las gafas de realidad virtual "necesitan evolucionar. Aún no está en el punto de ser una propuesta para el mercado masivo", dijo Mallinson en el marco de una conferencia esta semana en Toronto, Canadá. "Queremos que sean más livianas, más fáciles de colocarse, con menos cable y crear menos embrollo".

Mallinson mencionó que hacer unas gafas de realidad virtual completamente inalámbricas, sin cables, es muy complicado —y caro. "Inalámbrico sufre de ser caro", dijo. "Si no te importan los cables, entonces puedes tener un sistema mucho más barato que algo inalámbrico. Pero al mismo tiempo, tener algo inalámbrico te da más libertad".

Una patente de Sony representa unas gafas totalmente inalámbricas. Las gafas PSVR actuales son grandes, necesitan de mucho cable y necesitan de una caja separada —pero conectada— al PS4 para funcionar, limitando el espacio de trabajo.

Para Mallinson, lo inalámbrico pasa a segundo término en cuanto a novedades para las siguientes PSVR, pues ve más importante y relevante el seguimiento ocular. "Eso es lo que más me emociona… Creo que habrá un momento no tan distante en que no puedas lanzar unas gafas de realidad virtual sin seguimiento ocular", agregó. "Para mí, es una tecnología obvia".

El seguimiento ocular podría ayudar a reproducir juegos de mejor calidad apegados a la calidad que ofrece una computadora de alto desempeño. Esta tecnología también ayudaría a reducir la carga gráfica necesaria para tener un mejor desempeño.

Mallinson comentó otros aspectos, como la obvia evolución para los controles del PSVR que actualmente consisten en los viejos controles PS Move que existían incluso desde antes de las gafas. Mallinson dijo que "obviamente serán reemplazados".

El ejecutivo terminó diciendo que las nuevas gafas podrían llegar por separado al PS5, para que el consumidor no sea bombardeado con una nueva consola y unas nuevas gafas de realidad virtual. Mallinson mencionó que el PSVR no se convertirá por ahora en un dispositivo independiente.

