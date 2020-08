Sony presume algunas de las funciones de la PlayStation 5

Agrandar Imagen Sony

Sony lanzó un video para presumir de algunas características de la PlayStation 5 y su control DualSense.

El nuevo video, publicado el jueves 20 de agosto, destaca tres funciones importantes de la consola que saldrá a la venta este fin de año: retroalimentación háptica, gatillos modificables y sonido 3D envolvente.

Estas características fueron mostradas en un video llamado Play Has No Limits (Jugar no tiene límites, en español). El nombre del video también podría referirse a la consola, pues "Play" es usado para llamar coloquialmente a la consola de Sony. De esta forma, el nombre del video sería "[La] Play no tiene límites".

En el video, Sony muestra el sonido 3D que permitirá a los jugadores reconocer la fuente del sonido. Esto ayudará a, por ejemplo, detectar que un enemigo viene siguiéndonos los pasos al escuchar el sonido desde la parte de atrás.

Otro de los aspectos más mencionados en el video es la retroalimentación háptica y los gatillos modificables. La PS5 permitirá que cuando se tense un arco, los gatillos ofrezcan cierta resistencia como si se estuviera tensando en la vida real. La retroalimentación servirá para sentir aspectos del juego, como vibraciones o golpes.

El video, a pesar de insinuar tres aspectos clave de la consola, no ofrece nuevos detalles. Sony ya había revelado estas tres características en anuncios previos, solo que el video se enfoca en promocionarlos. Sony aún tiene pendiente dos de los anuncios más importantes de la consola: cuándo se podrá comprar —y por cuánto.