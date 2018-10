Sony podría lanzar la consola PlayStation 5 con retrocompatibilidad

Sony registró una patente con la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos el 2 de octubre que busca mejorar los videojuegos viejos para que estos se puedan jugar en una consola nueva y compatible con pantallas de más alta resolución, según indica un documento publicado en el sitio de la oficina de patentes.

Estos juegos se podrían jugar con la consola PlayStation 5 -- que Sony aún no ha presentado pero de la cual ya existen algunos rumores --, o hasta con la misma PlayStation 4, que no ofrece la retrocompatibilidad con juegos viejos como sí lo hace su rival Microsoft con las consolas Xbox One y Xbox 360.

Según la patente, que originalmente se presentó en noviembre de 2016, Sony quiere crear una tecnología para remasterizar, de manera espontánea, un videojuego viejo para que luzca y suene mejor en dispositivos con pantallas de alta definición y 4K. Sony explica que volver a rediseñar títulos viejos para reproducir en las consolas nuevas sería caro y tomaría mucho tiempo. Sin embargo, la tecnología de la patente haría posible mejorar los videojuegos "sobre la marcha" porque reconocería los aspectos del juego viejo (por ejemplo, la textura de las gráficas) y los mejoraría de forma repentina mientras se reproduce el juego en la consola.

Sony no contestó inmediatamente a nuestra solicitud por un comentario.

