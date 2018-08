PlayStation

PlayStation le tiene buenas noticias a los millones de fans que han hecho de God of War el videojuego más vendido en la historia de la casa editorial.

La unidad de Sony anunció el jueves que a partir del 20 de agosto, con una actualización en línea al juego, llegará una nueva versión optimizada de God of War a la que llama "New Game Plus". Esa nueva versión no ofrecerá un modo nuevo, sino que todos los que ya han jugado –y finalizado– el videojuego podrán volverlo a jugar, pero con elementos nuevos.

Según PlayStation, God of War ha sido mejorado con armas, hechizos y talismanes nuevos. Además, ahora te enfrentarás a enemigos más poderosos que en la primera versión y los jugadores podrán saltarse las escenas cinemáticas e ir directamente a las escenas de acción y batallas.

God of War es el segundo videojuego más vendido en lo que va de 2018 y, a pesar de haber lanzado apenas en abril, ya está en la lista de los más vendidos en los últimos 12 meses finalizando el 30 de junio, según la firma de investigación de mercado NPD.