PlayStation 5 vs. Xbox Series X: La batalla de las futuras consolas de videojuegos

Está confirmado. A finales de 2020 la PlaySation 5 de Sony y la nueva consola de Microsoft la Xbox Series X, antes conocida como Project Scarlett, se disputarán el mercado para ganarse un lugar en la lista de regalos navideños.

Por el momento, ambas compañías han compartido un par de detalles sobre sus próximas consolas aunque no se han confirmado datos como precio, fecha exacta de lanzamiento y tampoco se conocen todas las especificaciones. Sin embargo, Bloomberg indicó que la PS5 tendría un precio mínimo de US$470, mientras que los rumores indican que la Xbox Series X costará aproximadamente US$500.

Para cuando ocurra el lanzamiento, Sony y Microsoft también se enfrentarán a varios servicios de videojuegos en la nube como Google Stadia, Apple Arcade y la Switch de Nintendo, por lo que el reto es grande y deberán ofrecer una experiencia 360 para hacer frente a un mercado en crecimiento y transformación.

La Xbox Series X llegará a finales de 2020. Con un cuerpo tipo torre en negro que hace alusión a un CPU tradicional. Si bien Microsoft no ha confirmado los aspectos técnicos se dice que la Xbox Series X será cuatro veces más rápida que la Xbox One, dos veces más rápida que la Xbox One X. Lo que sí está confirmado es que reproducirá videojuegos en 8K a 120Hz.

El control inalámbrico de la Xbox Series X ahora incluye un botón para compartir fotos o videos a otras plataformas y es ligeramente más pequeño.