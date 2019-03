Josh Miller/CNET

Sony PlayStation parece que no compartirá ningún detalle sobre la próxima generación de sus consolas, la PlayStation 5, en 2019, pero eso no significa que no siga su marcha la máquina de rumores.

La compañía lanzó la PlayStation 4, su más reciente generación de consolas, en noviembre de 2013 y desde entonces ha sumado ventas de al menos 91.6 millones de unidades. Es por el éxito en las ventas de la PS4 que algunos piensan que Sony no lanzará una nueva consola en los próximos meses o que dé pistas sobre ella durante la conferencia E3 2019. De hecho, PlayStation ya dijo que no asistirá la feria de videojuegos este año.

De nuevo, hay que acercarse a todos estos rumores con cautela y no nutrir las expectativas de que una PS5 se lance en 2019.

Pero especular es divertido... ¿o no? Por eso aquí recopilamos algunos de los rumores que ya están circulando y seguiremos agregando más, especialmente al aproximarse E3 2019, donde Microsoft Xbox aprovechará para anunciar su servicio de streaming de videojuego.

Los rumores sobre la PS5 hasta el momento

El 19 de marzo apareció otra patente que podría indicar que la PS5 ofrecerá retrocompatibiliad de videojuegos. Si la PS5 ofrece retrocompatibilidad –como la Xbox One– sería solo para juegos de la PS4.

Algunos medios dicen tener imágenes filtradas de un posible prototipo de la consola que muestra dos de las cuatros esquinas cortadas y una entrada para los discos físicos. Esto apoya el reporte de Android Central (con base en un artículo del Financial Times de octubre del 2018).

Esperamos noticias de Sony sobre la nueva consola PS5 en 2020. PlayStation no dio detalles en GDC 2019 y podría no decir nada en E3 2019, lo que señala que todas las novedades llegarán el año próximo. Esto mismo indicó el analista de Wedbush Securities Michael Pachter. ¿La razón? En parte para no quitarle atención a la PS4 que sigue vendiéndose bien.

Otro rumor es que Sony ya envió, a principios de 2018, los kits para desarrolladores para que comiencen a crear juegos para la PS5.



Los posibles videojuegos listos a tiempo para la PS5 podrían incluir: Horizon Zero Dawn 2, The Last of Us 2, FIFA 21, Uncharted, Assassin's Creed y Gran Turismo 7. El próximo Call of Duty también podría ser un título nuevo para la consola de próxima generación.



Algunos juegos para la PS4 no funcionarán en la PS5, lo que significa mejoras en su tarjeta gráfica y un CPU desarrollado por AMD, según Toms Guide.

Con entrañas más poderosas, Techradar reporta que la PS5 será mucho mejor para los esfuerzos de realidad virtual de Sony.

Una PS5 tendría un posible precio de US$399, el mismo de la PS4.

Con una nueva PS5, podría haber un nuevo sistema PlayStation VR.

Una PS5 más potente reproducirá los videojuegos en 4K a 60 fotogramas por segundo.