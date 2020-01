Así se ve el logo de la PlayStation 5, la próxima consola de Sony

Como se rumoró, Sony presentó este 6 de enero en CES 2020 en Las Vegas algunos detalles de la esperada consola de videojuegos PlayStation 5.

Sin embargo, el único detalle que la empresa japonesa mostró de su próxima consola fue el nuevo logo, y nada más.

Jim Ryan, presidente ejecutivo de Sony Interactive Entertainment (SIE), subió al escenario de la presentación general de Sony en CES 2020 en el Centro de Convenciones de Las Vegas para recordar que la consola se lanzó por primera vez hace 25 años. Ryan dijo que la PS4 ya es la segunda consola más vendida de la seria, después de la PS2. También, compartió que al día de hoy Sony ha vendido un total de 106 millones de unidades de la PlayStation 4. Asimismo, el ejecutivo dijo que se han vendido 1,150 millones de juegos para esa consola y que esta tiene 103 millones de usuarios activos.

La PS4 tendrá varios juegos exclusivos en 2020, entre ellos Final Fantasy 7 Remake y Last of Us Part 2. Ryan dijo que la nueva PS5 será "más inmersiva que nunca en como se sienten, suenan y se ven [los juegos]".

La PlayStation 5 llegará a fines de año y Sony dijo anteriormente que tendrá un disco duro de estado sólido (SSD), audio 3D y Ultra HD Blu Ray.

Hace pocas semanas, Microsoft hizo lo propio cuando reveló el nombre oficial de su consola de próxima generación que sustituye a la Xbox One. Durante los llamados Gaming Awards en diciembre, Microsoft anunció que la consola se llamará Xbox Series X y que también llegará para las Navidades de 2020.

