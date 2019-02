Sony estrena sus nuevos teléfonos con formato 21:9 en MWC 2019

Tras meses de rumores y filtraciones la gama alta de los teléfonos de Sony ya tiene un nuevo representante. El Xperia 1 es oficial y llega de la mano de otros dos teléfonos de gama media, el Xperia 10 y su versión Plus.

La compañía nipona presentó sus nuevos teléfonos en un evento oficial que tuvo lugar dentro del recinto donde se celebra Mobile World Congress. El encargado de presentar en sociedad los nuevos teléfonos de la compañía fue Mitsuya Kishida, presidente ejecutivo de la división móvil de Sony.

Kishida presentó en primer lugar al nuevo teléfono insignia de Sony, el Xperia 1, que llega con un diseño Xperia reconocible aunque con una pantalla casi sin marcos con formato 21:9 y una potencia a la altura de los mejores teléfonos del mercado actual.

Kishida también presentó los nuevos Xperia 10 y 10 Plus, dos teléfonos enfocados en la gama media pero con características muy interesantes que están a la venta desde el lunes en mercados seleccionados. El Xperia 1 será lanzado los próximos meses aunque aún no hay fecha determinada.

CNET en Español estará en febrero en Barcelona para traerles todos los detalles del Mobile World Congress en esa ciudad.

