Kazuo Hirai dimite como presidente ejecutivo de Sony

Sarah Tew/CNET

Después de seis años al timón de Sony, Kazuo Hirai anunció el viernes que dejará su puesto como presidente ejecutivo del conglomerado japonés el 1 de abril de 2018. Sony nombró al actual director de finanzas, Kenichiro Yoshida, para tomar su lugar.

El anuncio de Sony se hizo en anticipación de la presentación de su reporte fiscal para el cuarto trimestre de 2017, donde la empresa reportó un aumento del 15 por ciento en sus ingresos año por año a US$23,649 millones. Hirai había ayudado a la compañía a enfocar su negocio en área rentables como PlayStation, los sensores de imágenes para cámaras y en las ramas de entretenimiento de la compañía. En 2014, durante su tiempo al timón de la compañía, Hirai vendió la unidad de computadoras Vaio.

"Me he dedicado a transformar la empresa y a mejorar su rentabilidad y estoy muy orgulloso de que ahora, en el tercer y último año de nuestro actual plan corporativo, esperamos superar nuestros objetivos financieros", dijo Hirai en un comunicado. "Me emociona escuchar a más y más personas sentirse entusiasmadas de que Sony esté de vuelta".

Hirai decidió dimitir del puesto para pasar más tiempo con su familia, según Variety. Sin embargo, el ejecutivo se mantendrá afiliado a Sony como el presidente de la junta directiva.