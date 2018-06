Insomniac Games

Con juegos como Spider-Man, Death Stranding, Ghost of Tsushima y The Last of Us: Parte II ya confirmados, la conferencia de prensa de Sony en E3 2018 será espectacular. Esto es lo que necesitas saber:

¿Cuándo?

Lunes, 11 de junio : 9 p.m. ET, 6 p.m. PT

martes, 12 de junio : 11 a.m. AEST, 2 a.m. BST

¿Dónde?

¡Aquí! Incorporaremos el livestream de nuestros colegas en GameSpot, para que puedas seguir el evento en tiempo real. (Entra aquí para ver el calendario completo del E3).

Alternativamente, puedes ver la conferencia en el canal oficial de Sony aquí.

El evento en sí tendrá lugar en Los Ángeles, y el equipo de CNET y CNET en Español estará allí para traerles toda la información.

¿Que esperamos?

Los cuatro juegos mencionados anteriormente deberán ser el foco de atención, y Sony seguro tendrá muchas sorpresas. Esto es lo que estamos esperando:

Más detalles de 'Death Stranding'

El reconocido desarrollador de la franquicia Metal Gear Solid, Hideo Kojima, finalmente nos dará detalles concretos sobre su próximo proyecto. Los trailers hasta ahora se ven bastante raros pero intrigantes, así que con suerte podremos ver cómo funciona en realidad.

Una mejora para 'Spider-Man'

A estas alturas sabemos bastante sobre el proximo Spider-Man

Muchas exclusivas

Además de presumir los más que esperados The Last of Us: Part II y The Ghost of Tsushima, mostrarán contenido exclusivo para grandes lanzamientos multi-plataforma como Red Dead Redemption 2 y nuevos juegos exclusivos. Espero que el desarrollador de Dark Souls tenga algo increíble en la tienda.

Muchas otras cosas

Sony probablemente mostrará un montón de contenido nuevo para PlayStation VR. Con suerte, Sony nos va a sorprender con una nueva IP como lo hicieron con Horizon Zero Down hace un par de años.

Desafortunadamente no esperamos ver nuevo hardware, como la más que rumorada PlayStation 5. Sony constantemente tiene grandes presentaciones durante el E3 y se enfoca en un montón de increíbles juegos. Este año, no deberá ser diferente.

