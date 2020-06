PlayStation 5 Digital Edition: Esto es lo que ofrece la versión digital de la consola

Sony

Junto con la revelación del diseño final de la PlayStation 5, Sony también presentó la PlayStation 5 Digital Edition, una versión digital de la consola con el mismo hardware que el modelo base, pero sin la unidad de disco 4K.

Bajo la misma línea de diseño futurista, la versión digital de la PS5 tiene un cuerpo más angosto, y según Sony "la experiencia de juego de PS5 será la misma". La compañía japonesa dijo el 11 de junio que las diferencias entre ambas consolas eran solo de diseño, ya que la experiencia de juego será la misma.

En una entrevista con BBC, Jim Ryan, presidente ejecutivo de Sony dijo que era muy pronto para hablar de precios, pero que la idea de lanzar la versión digital de la PS5 se basaba en que muchos usuarios actualmente compran únicamente los juegos de forma digital por lo que "pensamos que haríamos lo que normalmente intentamos hacer y simplemente ofrecer opciones", dijo Ryan a la BBC.

Sin embargo, el precio debería ser menor que el del modelo con unidad de disco, y la diferencia de precios podría rondar los US$50, basándonos en la diferencia de precio entre la Xbox One S All-Digital, la consola digital de Microsoft, y la Xbox One S. Hasta el momento Microsoft no ha anunciado la llegada de una segunda consola, aunque se ha rumorado que la Xbox Series X tendrá una versión digital, consola conocida bajo el nombre código Lockhart.

Junto con los dos modelos de la PlayStation 5, Sony también mostró otros gadgets que llegarán junto con las consolas como son los audífonos Pulse 3D, un control remoto, una estación de carga inalámbrica para el control DualSense y una cámara HD.

El lanzamiento de la PlayStation 5 está planeado para finales de 2020, mismo período en que se espera se lance su rival, la Xbox Series X.