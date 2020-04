Sony confirma la fecha de lanzamiento de The Last of Us II

Sony confirmó que el 19 de junio será el lanzamiento oficial de The Last of Us II, mientras que Ghost of Tsuhsima llegará el 17 de julio.

"Me complace confirmar que The Last of Us Part II llegará el 19 de junio y que Ghost of Tsushima seguirá, el 17 de julio.", dijo Hermen Hulst, jefe de Sony Worldwide Studios, en un comunicado de prensa el 27 de abril.

La fecha de lanzamiento de ambos títulos fue revelada semanas después de que Sony anunciara que el lanzamiento de The Last of Us II se retrasaría indefinidamente como consecuencia de la pandemia de coronavirus (COVID-19). "Logísticamente, la crisis global nos impide ofrecer la experiencia de lanzamiento que nuestros jugadores merecen", dijo PlayStation en sus redes sociales a principios de abril.

Por su parte, el lanzamiento original de Ghost of Tsuhsima estaba planeado para el 26 de junio.

De la mano de la nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us II, Naughty Dog, el estudio encargado de su desarrollo, dijo en su cuenta de Twitter estar decepcionado por las filtraciones del videojuego que salieron a la luz el 26 de abril e invitó a los fans a "evitar los spoilers" y evitar arruinarle el juego a otros.

A message from the studio: pic.twitter.com/f0TzIZXUIB — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 27, 2020

The Last of Us II es uno de los juegos más esperados en la industria y será uno de los juegos exclusivos de Sony que pretende marcar la diferencia frente a la Xbox de Microsoft. La primera parte del juego se lanzó en 2013, y desde entonces ha sido alabada por tener una historia interesante y un modo de juego tétrico y aventurero. Los gamers de PlayStation votaron a The Last of Us como el mejor juego para PlayStation de la década.