Sony anuncia el retiro de Kazuo Hirai como presidente ejecutivo

Kazuo Hirai, el presidente ejecutivo de Sony durante los últimos siete años, abandonará su cargo el 18 de junio, dijo la compañía en un comunicado oficial.

Según el comunicado, Hirai dejará su cargo actual, pero se mantendrá unido a la compañía, pasando a realizar labores de consultoría de manera ocasional.

El ejecutivo ocupó el cargo de presidente ejecutivo en 2012 pero su carrera en Sony data de hace 35 años.

Hirai ha estado ligado a todos los cambios de modelo de la compañía japonesa, que al día de hoy abarca diferentes líneas de negocio, desde componentes, pasando por teléfonos, cámaras, dispositivos de audio y por supuesto, el negocio actual con PlayStation.

Sony también anunció que el nuevo presidente ejecutivo de la empresa será Kenichiro Yoshida, otro miembro de Sony que lleva años dentro de la empresa y que ha acompañado a Hirai durante sus años como presidente ejecutivo.

En el comunicado se recogen palabras de Hirai sobre el cambio de puesto:"Confío en que todos en Sony están de acuerdo con el sólido liderazgo de Yoshida; están preparados para construir un futuro para Sony todavía más brillante", dijo Kazuo.

