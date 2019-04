Ya es posible cambiar tu PSN ID —y la primera vez es gratis

Agrandar Imagen Óscar Gutiérrez/CNET

¿Tienes un PSN ID que no te gusta, te da vergüenza o, simplemente ya no te representa? A partir de este miércoles 10 de abril ya lo puedes cambiar sin costo alguno.

Sony anunció que a partir de este día, los usuarios tienen la opción de hacer un cambio de PSN ID, el nombre alfanumérico que los identifica en la comunidad de jugadores. El primero cambio es gratuito, dijo Sony, pero los siguientes cambios costarán US$9.99 por cada cambio o US$4.99 para suscriptores de PlayStation Plus.

El cambio de PSN ID se puede realizar desde un navegador Web o desde la consola PS4. Sony agradeció a la comunidad de usuarios que probaron la función y ayudaron a mejorarla durante octubre y noviembre.

Sony, sin embargo, advierte que la función no está exenta de errores y dice que durante el programa de beta se descubrió un bug en el que algunos juegos no son compatibles con el cambio de nombre de los jugadores. Sony dice que cualquier juego lanzado a partir del 1 de abril de 2018 será compatible con el cambio, pero los títulos anteriores no lo serán.

Sony tiene una lista de juegos que funcionan bien con el cambio de ID y una lista de juegos que no son compatibles. Puedes ver estas listas en la página de soporte de Sony. "Ten en cuenta que la gran mayoría de juegos activos para PS4 son compatibles", dice Sony.

