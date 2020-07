Sony aumenta producción de la PlayStation 5: reporte

Agrandar Imagen Sony

Sony aumentó la producción de la PlayStation 5 debido a la alta demanda por su próxima consola de videojuegos, de acuerdo con The Nikkei.

Sony espera que la demanda por su próxima consola sea muy superior a las estimaciones iniciales, esto debido a que las personas están en casa a raíz de la cuarentena y el confinamiento obligado para evitar el contagio del nuevo coronavirus, una enfermedad que ha ya infectado a más de 12 millones de personas en todo el mundo.

The Nikkei, un medio asiático normalmente confiable, dice que Sony aumentó en un 50 por ciento la producción de la PS5 que saldrá al mercado antes de finalizar el año. Pero Sony no es la única empresa que ha aumentado su producción, pues Facebook ha hecho lo mismo con sus gafas de realidad aumentada de la serie Oculus.

Con el aumento de producción, Sony tendrá alrededor de 9 millones de unidades de la consola para vender a partir del lanzamiento. The Nikkei no dijo en cuánto tiempo Sony espera vender esa cantidad de unidades. Sony no ha relevado el precio de la consola, pero se espera en alrededor de US$400.

Sony recientemente reveló el diseño final de su consola, la cual llegará compitiendo con la Xbox Series X de Microsoft. Tanto la consola de Sony como de Microsoft llegarán durante el cierre del año. Microsoft tampoco ha revelado el precio de su consola.