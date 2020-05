Agrandar Imagen Let's Go Digital

Sony celebrará un evento por Internet la primera semana de junio para dar a conocer más detalles de la consola PlayStation 5, simplemente conocida como PS5.

Bloomberg y VentureBeat, cada medio con fuentes propias, aseguran que Sony celebrará este evento el 3 de junio, aunque la fecha podría cambiar. Sony dará más detalles sobre la PS5 en dicho evento, pero no mencionará todo lo que falta por saberse, pues la empresa irá revelando la información poco a poco, en diversos eventos similares.

Reproduciendo: Mira esto: Todo lo que sabemos de la PlayStation 5

Bloomberg no menciona detalles sobre qué tratará el evento del 3 de junio, pero VentureBeat dice que los anuncios se enfocarán en las posibilidades de los juegos de siguiente generación. El evento, dice VB, se enfocará en los juegos porque, la firma asiática consiente de lo mal que le fue a Microsoft con los anuncios de algunos juegos para la Xbox Series X, quiere demostrar el potencial que tiene la PS5 con los juegos que llegarán.

El anuncio del 3 de junio no mostraría muchos juegos para la PS5. Los títulos serán mostrados, dice VB, en el evento State of Play que Sony celebrará en agosto. Sony no dio comentarios a Bloomberg.

Sony, a diferencia de Microsoft, tiene una postura más hermética sobre su siguiente consola. Sony no ha mostrado nada del diseño ni las especificaciones completas de su consola y lo único que se conoce oficialmente es el mando de juego y que saldrá al mercado dentro de la época de celebraciones de fin de año de este año.