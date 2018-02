Agrandar Imagen CNET

Sony ha hecho oficial su política de actualización de dispositivos, por la que a partir de ahora los teléfonos premium o de gama alta obtendrán novedades durante sus primeros dos años de vida.

La información fue publicada a través del XperiaBlog, un sitio no oficial de rumores y que asegura haber obtenido detalles de la empresa, que revelan el soporte de las actualizaciones a sus dispositivos. En particular hay una buena noticia para los usuarios de los teléfonos más caros como el Xperia XZ Premium, debido a que el fabricante garantizará dos años de actualizaciones.

Eso sí, el reporte deja claro que Sony decidirá de forma aleatoria qué dispositivos de la gama baja y media reciben actualizaciones.

"Podemos elegir no actualizar teléfonos gama media o de entrada si las pruebas no cumplen los estándares y si sentimos que el hardware no es capaz de dar una experiencia de uso estable", cita el blog, que también ha servido de fuente para otras publicaciones prestigiosas de Estados Unidos como Android Central.

La industria móvil no es muy transparente cuando se trata de actualizar teléfonos móviles. Google dijo cuando lanzó los Pixel 2 y 2 XL que los actualizará por tres años, mientras que otras como Samsung por ejemplo, son lentas cuando se trata de llevar las novedades, hasta el punto de que aún sus teléfonos estrella no se han beneficiado de Android 8.0 Oreo.

La noticia de Sony es positiva para los compradores, porque les da una garantía de que una inversión alta mantendrá un tiempo prudente de actualizaciones.

Se espera que Sony lance durante el Congreso Mundial de Dispositivos Móviles (MWC por sus siglas en inglés) su primer teléfono con pocos biseles. La compañía estaría trabajando para retomar el mercado móvil de nuevo durante 2018, después de varios años de quedarse rezagado detrás de Samsung, Huawei y otras empresas.