El modelo 2018 del Sony A8F OLED aún promete la mejor imagen en un televisor

Sony y LG no están inventando nada nuevo con sus televisores OLED 2018, pero eso no significa que no terminarán el año como nuestros favoritos una vez más.

La tecnología para pantallas de Diodos Emisores de Luz de Naturaleza Orgánica ofrece la mejor calidad de imagen que jamás hayamos probado, y el modelo A1E de 2017 igualó a los competidores de LG en nuestras pruebas. El mayor cambio de la nueva versión es su diseño, aunque creemos que no es tan atrevido.

Mientras que el modelo 2017 del televisor A1E era esencialmente autónomo para colocarse sin base y tenía un gran pie de apoyo integrado, la nueva serie A8F viene con el soporte de pie estándar y se coloca encima de él. Sony no anunció el precio de lanzamiento, pero quiero pensar que el diseño mas sencillo tendrá un precio más bajo que el modelo A1E, que permanecerá a la venta durante 2018.

El modelo A8F mantiene el diseño de su sistema de audio Acoustic Surface, que permite que la propia pantalla en sí produzca sonido. También es compatible con los formatos de alto rango dinámico Dolby Vision y HDR10, aunque el primero aparecerá como una actualización de software después del lanzamiento. Sony también habla sobre su procesamiento X-Reality pro, que se dice que mejora la calidad de la imagen independientemente de la fuente, aunque es el misma que del A1E.

Y al igual que su predecesor, el A8F se basa en el sistema operativo Android TV completado con los controles de voz para el Google Assistant, disponible desde el control remoto. También es compatible con Alexa.

Como se mencionó anteriormente y como es habitual en CES, los precios y la disponibilidad no se anunciaron.

