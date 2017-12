Sony dijo el jueves que, al 3 de diciembre de 2017 había vendido un total de 70.6 millones de consolas PlayStation 4. También ha vendido más de 617.8 millones de juegos para la PS4 y un total de 2 millones de unidades de PlayStation VR.

La PlayStation 4 continúa dominando a su rival, la consola Xbox One de Microsoft. Microsoft ya no desglosa sus cifras de ventas, pero una estimación sitúa el total en alrededor de 30 millones de consolas vendidas al mes de agosto. Incluso si ese cálculo no es preciso, esos números ilustran la gran brecha entre Microsoft y Sony en la guerra de las consolas.

Los 2 millones de unidades de PlayStation VR vendidas también hacen que la compañía japonesa sea una fuerza real en el negocio de la realidad virtual, un área en la que Oculus, Steam, Samsung Gear VR y HTC Vive se están anotando ganancias. Mientras que los dispositivos Oculus y Vive son sistemas independientes que requieren una PC de alta gama, la unidad PlayStation VR se dirige a los fans existentes de la consola porque solo requiere de una PS4 para ejecutar el sistema.