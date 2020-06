La aplicación y plataforma Sonos S2 ya está disponible

Agrandar Imagen Sonos

La empresa de productos de audio Sonos comenzó el despliegue de Sonos S2, el nuevo sistema operativo para sus productos y una nueva aplicación homónima para Android y iOS.

Sonos anunció S2 —tanto la plataforma como el app— desde hace un mes. Los usuarios ya pueden comenzar a actualizar sus bocinas a S2 y descargar la aplicación para controlar las bocinas. El app anterior seguirá disponible en las tiendas de aplicaciones para controlar bocinas que no se puedan actualizar a S2.

Sonos S2 ofrece mayor seguridad y mejor desempeño de conectividad y audio para los productos que se actualicen; la aplicación tiene una nueva interfaz con diseño mejorado y simplificado. Las bocinas se actualizarán a S2 una vez que el usuario descargue la nueva aplicación a su teléfono inteligente.

S2 se anunció semanas antes de que Sonos lanzara la barra de sonido Sonos Arc y dos nuevas bocinas ligeramente mejoradas, la Sonos Five y el Sonos Sub. La Sonos Arc se anunció con fanfarria por ser el primer producto de Sonos en ser compatible con Dolby Atmos.

S2 es compatible con bastantes productos de Sonos, desde la Play:1, Play:5 (de segunda generación), Beam, One (segunda generación), One SL, Beam, Sub (las tres generaciones) y por supuesto los tres nuevos productos. Puedes ver más detalles de S2 en la página de Sonos.