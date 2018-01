Agrandar Imagen Sarah Tew/CNET

La fabricante de bocinas premium Sonos está al tanto del peligro que representa una bocina inteligente de Apple, y para ello ha preparado una oferta agresiva.

El jueves la compañía estadounidense anunció una oferta difícil de resistir si estás en busca de una bocina inteligente: Sonos está vendiendo dos bocinas Sonos One al precio de US$349 — o un descuento de US$50 sobre el precio de ambas.

La oferta de Sonos comienza el viernes 26 de enero, el mismo día en que inicia la preventa de la HomePod, que costará US$349. Y si bien la oferta es tentadora, podría no serlo tanto para usuarios de Apple, pues las bocinas One no son compatibles con Siri o HomeKit –solo funcionan con Alexa de Amazon. Apple Music tampoco tiene integración con la Sonos One, otro punto a favor de la HomePod.

Sin embargo, para usuarios que buscan solo una bocina de alta calidad para el hogar, con funciones del hogar inteligente e integración con múltiples servicios de música y de automatización, las Sonos son una excelente opción.

Sonos da otras razones para comprar sus bocinas y asegura que la compatibilidad con Google Assistant y AirPlay llegará este año, aunque no revela cuándo exactamente. La bocina de Apple solo funciona con Siri, su propia asistente personal.

Ten en cuenta que la bocina de Apple está disponible en preventa a partir del viernes 26 de enero, pero las unidades se comenzarán a despachar hasta el 9 de febrero — mismo día en que la bocina llegará a las tiendas de Apple y distribuidores autorizados.