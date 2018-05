Sonos presentará una nueva bocina con Alexa en junio

Agrandar Imagen Sonos

Sonos se trae algo entre manos y lo presumirá a todo el mundo el 6 de junio.

La firma de dispositivos de sonido envió el jueves invitaciones para un evento ese día a celebrarse en la ciudad de San Francisco. La compañía fiel a su hermetismo no dio detalles del producto (o productos) a anunciar, pero los rumores apuntan al lanzamiento de una nueva bocina con integración de Alexa.

CNET fue uno de los medios que recibió la invitación que incluye la frase "Eres mejor que esto" (una traducción de la frase en inglés "You're better than this") y que muestra la vida real de los hogares tecnológicos: muchos controles remotos para cada artilugio tecnológico en el hogar.

Es muy posible que la compañía haya congregado a los medios para develar una nueva bocina inteligente que tendría puerto HDMI e integración con Alexa, pues eso han hecho creer los rumores más recientes y confiables.

Sonos ya registró ante la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, en inglés) una "bocina de teatro en casa", o home theater speaker, de acuerdo con Variety. En su momento, Sonos no quiso dar detalles al medio de entretenimiento.

Sonos se especializa en bocinas HiFi (que propagan el sonido de alta calidad a través de una red WiFi) y en años más recientes comenzó a probar suerte con barras de sonido y productos especializados en el teatro en casa y sonido envolvente. Su producto más reciente en este segmento es la Sonos Playbase; el nuevo producto podría ser una segunda generación de dicho producto pero con entrada HDMI.

Este año ha sido de suma importancia para la compañía estadounidense de sonido. Además de aguantar la embestida de Apple tras la llegada de su rival la HomePod, Sonos se prepara para comenzar a cotizar en bolsa este mismo año.