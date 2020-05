Agrandar Imagen Sonos

El primer producto de Sonos con soporte de Dolby Atmos ya está aquí: la barra de sonido Sonos Arc ya es oficial.

Sonos, la firma estadounidense que desarrolla bocinas de sonido premium y conectividad WiFi, anunció la nueva barra de sonido el miércoles 6 de mayo, a la par de una ligera actualización interna y cambios al nombre de la bocina Sonos Five (que sustituye a la Play: 5) y el Sonos: Sub como el nuevo subwoofer para bajos.

La barra Sonos Arc llega para sustituir a todas las otras barras de sonido de la empresa, la Sonos Playbar y Sonos Playbase. Sonos sustituye a las otras dos con la llegada de Arc sabiendo que es su producto más completo hasta ahora. Además de tener el soporte de Dolby Atmos, Arc es el primer producto de Sonos fabricado a partir del nuevo sistema operativo S2.

Arc ofrece también sonido estéreo y sonido envolvente (surround) al conectarse a otras bocinas de la marca como las Sonos One. Sonos dijo a CNET en Español que la experiencia de sonido envolvente no se verá afectada porque Arc tiene Dolby Atmos y las Sonos One no cuentan con ello.

Arc, al ser una nueva generación que llega siete años después de la primera barra de sonido de la empresa, tiene un diseño totalmente distinto. Sonos creó esta nueva barra con una rejilla ovalada de 270 grados, con casi todo su cuerpo cubierto por este material. En el interior de Arc, Sonos colocó un total de 11 altavoces compuestos por 8 boofers y 3 tweeters. Sonos coloca dos de estos altavoces disparando el sonido hacia arrib´, para hacer que rebote en el techo y llegue a los oídos de los usuarios.

En cuanto a conectividad, la barra Arc está simplificada y solo tiene el conector de electricidad y un puerto HDMI (eARC o ARC), eliminando la necesidad de conectar también un cable óptico, como sucede con otras barras de sonido, incluyendo a las versiones pasadas de la marca.

Sonos Arc, como el resto de productos Sonos, también incluye las funciones de inteligencia como la integración con asistentes virtuales de Amazon, Google y el soporte de AirPlay 2. La integración de las dos asistentes virtuales es una sorpresa al tener en cuenta la batalla entre Sonos frente a estas dos firmas.

Sonos Arc: precio y disponibilidad

Sonos comenzará la venta de la barra de sonido Sonos Arc por un precio de US$800 a partir del 10 de junio. Sonos llevará a México la barra de sonido a partir de la segunda mitad de junio por 19,999 pesos (unos US$827).