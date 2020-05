Sonos anuncia la nueva Sonos Five y Sonos: Sub

Agrandar Imagen Sonos

La nueva barra de sonido Sonos Arc no llega sola, pues la firma de audio Sonos también anunció hoy la bocina Sonos Five y el boofer Sonos: Sub.

La Sonos Five y Sonos: Sub no son productos totalmente nuevos, pues tienen casi el mimo diseño de los productos que llegan a sustituir, Play:5 y Sub, respectivamente. Salvo por algunos cambios internos, este par de nuevos productos han sido anunciados para homologar los nombres de todos los productos a la venta.

Con el lanzamiento de Sonos Five y Sonos: Sub, todo producto de la fabricante estadounidense ahora lleva el nombre de la empresa. La nueva Sonos Five es la tercera generación de una de las bocinas más robustas y potentes de la compañía; el Sonos: Sub también se convierte en la tercera generación de su línea.

La nueva Sonos Five cuenta con más memoria, mayor velocidad de procesamiento y los mismos componentes de sonido de la versión pasada. La Sonos Five cuenta con la misma arquitectura acústica y, al igual que su versión previa, se puede usar acostada o parada. El nuevo Sonos: Sub también mantiene las líneas de diseño del modelo previo. Sonos dijo a CNET en Español que el diseño del subwoofer ha sido muy querido por los consumidores y por ende decidieron mantenerlo.

Sonos Five y Sonos: Sub: precio y disponibilidad

La bocina Sonos Five saldrá a la venta en México con un precio de 12,499 pesos (unos US$516) a partir de junio. Estará disponible en color negro con rejilla negra, y color blanco con rejilla blanca. En Estados Unidos, la Sonos Five saldrá a la venta en los primeros días de junio por US$499.

El Sonos: Sub saldrá a la venta con fechas estimadas similares, con precio de 17,999 pesos en México y por US$699 en Estados Unidos.