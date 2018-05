Lucasfilm

Sabíamos que Solo: A Star Wars Story mostraría a personajes esenciales de la trilogía original como Han Solo (Alden Ehrenreich), Lando Calrissian (Donald Glover) y Chewbacca (Joonas Suotamo), pero, técnicamente, también aparece otro personaje de la saga que ha estado oculto a la vista de todos en la nueva película.

Consideren esto como una advertencia de que vamos a revelar un aspecto de la trama de Solo: A Star Wars Story, y de cómo conecta con otras películas de Star Wars tan recientes como The Last Jedi. Así que puedes leer nuestra reseña sin spoilers de la película así como nuestra cobertura del filme si no has visto el filme todavía.

Sabemos que L3-37, el robot rebelde con una actitud feroz y enfocado en liberar otros androides, se erige en el corazón de la nave Millennium Falcon en Solo: A Star Wars Story.

Luego de una brillante secuencia en la que L3-37 libera a muchos otros androides en las minas de Kessel mientras Han, Qi'ra (Emilia Clarke) y Tobias Beckett (Woody Harrelson) roban combustible coaxium, L3-37 recibe un disparo láser en la revuelta que sigue a continuación.

Un Lando con el corazón roto intenta rescatar la parte superior del torso y cabeza de L3-37 pero es herido en el hombro y finalmente debe ser rescatado por Chewbacca. Pero para L3-37 resulta demasiado tarde, y la androide se apaga, preguntándole a Lando "¿qué me está ocurriendo?"

Lucasfilm

Pero aunque el cuerpo robótico de L3-37 colapsa, Lando logra cargar su base de datos en el sistema de navegación del Millennium Falcon, haciendo de este androide una parte permanente de la nave.

Y como ha señalado la página Web Nerdist, su presencia podría haber hecho acto de presencia en The Empire Strikes Back (1980) cuando C-3P0 le dice a Han, en relación al Millennium Falcon: "Señor, no sé dónde aprendió su nave a comunicarse, pero tiene el dialecto más peculiar".

Si bien no ha sido confirmado, la idea de que L3-37 ha estado guiando al Millennium Halcón por décadas, pasando por los eventos de A New Hope (1977) hasta The Last Jedi (2017), donde Rey dirige ahora la nave con Chewie, es fantástico. Me da esperanza que Phoebe Waller-Bridge -- quien aporta la voz en inglés al androide -- tenga la oportunidad de repetir su papel en una secuela de Solo o quizás en el Episodio IX de 2019.

Solo: A Star Wars Story se exhibe actualmente en las salas de cine de Estados Unidos.

CNET Pop: Nuestro espacio dedicado al cine, las series y la cultura popular.

¿Quieres seguir toda nuestra cobertura de cine, televisión y entretenimiento? Dale "Me Gusta" a nuestra página especial en Facebook.