Estrellas de 'Solo: A Star Wars Story': Llevar la antorcha de la saga es mucha responsabilidad

LOS ÁNGELES, California -- Las estrellas y creadores de Solo: A Star Wars Story hablaron de lo que implica hacer una película de una de las franquicias más populares en la historia del cine durante una conferencia de prensa en esta ciudad, a la que CNET en Español asistió este 12 de mayo.

"El nivel de anticipación es totalmente diferente a cualquier otra cosa que he hecho", dijo Ron Howard, el director, en la conferencia de prensa. "A los fans les importa, y debe importarles".

En la conferencia de prensa estuvieron presentes el director Ron Howard, Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian), Emilia Clarke (Qi'ra), Paul Bettany (Dryden Vos), Thandie Newton (Val), Joonas Suotamo (Chewbacca) y Phoebe Waller-Bridge (L3-37), y Woody Harrelson, que hace el papel de Tobias Beckett, el mentor de Han Solo en el mundo del crimen.

Hacer una película de Star Wars "es una locura emocionante, mucho más grande de lo que la cabeza puede comprender", dijo Ehrenreich en la conferencia de prensa. "Particularmente estar dentro del Millennium Falcon".

Solo: A Star Wars Story es el segundo spin-off de la saga de La guerra de las galaxias después de Rogue One (2016), spin-offs que fueron anunciados en 2014.

Gabriel Sama/CNET

Solo: A Star Wars Story es el origin story de Han Solo: de dónde viene, quién es su familia, qué lo motiva y por qué se convierte en el contrabandista de Episode IV: A New Hope (1977). También veremos cómo conoce a Chewbacca, su amigo inseparable, y cómo se hace del Millennium Falcon, que supuestamente gana en una partida de cartas de azar contra Lando Calrissian, el mismo que administra la Ciudad de la Nube en el planeta Bespin en The Empire Strikes Back (1980).

A Han Solo, el contrabandista espacial, lo conocimos por primera vez en Episode IV: A New Hope (1977) dentro de la famosa cantina Mos Eisley negociando el uso del Millennium Falcon con Obi Wan Kenobi y Luke Skywalker. Poco después, Han nos brindaría una de las escenas más controversiales de toda la franquicia cuando le dispara al verdoso cazarecompensas Greedo -- quien ha sido contratado por Jabba The Hutt para recaudar el dinero que le debe Solo. Es el momento en donde Han se establece como un personaje complicado, de moral dudosa y de un pasado criminal.

Pero con el tiempo -- y hasta su muerte en Episode VII: The Force Awakens -- Han Solo se convertiría en uno de los personajes más queridos de la saga: divertido, ingenioso, valiente y audaz, además de romántico. Su amor por la Princesa Leia da un fruto -- Ben Solo, también conocido como Kylo Ren -- que acaba siendo su verdugo.

En la conferencia de prensa también estuvieron los guionistas Jon Kasdan (guionista y director de la película The First Time) y Lawrence Kasdan, padre de Jon y quien también escribió los guiones de The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi (1983) y The Force Awakens (2015).

"Larry Kasdan conoce a Han Solo más que nadie", dice en las notas de producción Kathleen Kennedy, quien produjo la cinta junto con Allison Shearmur y Simon Emanuel. "Debido a su larga asociación con Star Wars, y su profunda comprensión del personaje de Han Solo, no había nadie mejor para contar esta historia y preservar el espíritu y el sentimiento de las películas originales", añade Kennedy.

La música es de otro veterano de la saga, el maravilloso compositor John Williams.

El filme hizo noticia cuando los dos directores originales Phil Lord y Christopher Miller (The Lego Movie) abandonaron la filmación por "diferencias creativas" con Lucasfilm (Lord y Miller recibieron crédito como productores ejecutivos de la película). Ron Howard (The Da Vinci Code, A Beautiful Mind, Apollo 13) tomó las riendas de la cinta a mediados de 2017. Desde entonces, compartió muchos de los pormenores y avances en sus redes sociales.

El joven Han Solo es interpretado por Alden Ehrenreich (Hail Caesar!), quien ha desatado reacciones encontradas tras los primeros avances que se han podido ver de la película -- aunque no del nivel del rechazo que provocó Ben Affleck cuando fue elegido para ser el nuevo Batman. Sin embargo, la comparación es válida: pocos personajes de la ciencia ficción moderna son tan queridos y adorados como el contrabandista de La guerra de las galaxias.

Durante la conferencia de prensa, Ehrenreich contó que hace dos años, antes de filmar, se reunió con Harrison Ford, quien se mostró entusiasmado con la idea de que él hiciera el papel del joven Solo y le dio mucho apoyo. Incluso, contó que horas antes de la conferencia de prensa se volvió a topar con Ford, quien según el joven actor parece haber disfrutado mucho el filme.

Ehrenreich también compartió que para prepararse para el filme vio la trilogía original "y traté de absorber lo que estaba haciendo Harrison" pero que después puso a un lado todo eso e intentó hacer que Solo "se sintiera como una persona de verdad".

A diferencia de la selección de Ehrenreich como Solo, cuando se dio la noticia de que Glover (quien como cantante usa el nombre Childish Gambino) sería Lando Calrissian -- el dueño original del Millennium Falcon --, los amantes de la franquicia lo celebraron. Glover también salió en Spider-Man: Homecoming y The Martian.

Glover cuenta que su papá es fan de la saga y que desde los 7 años de edad quería hacer el papel de Lando. "Le dije a mi agente que si algún día surgía la oportunidad de hacer algo con Star Wars, este era el único papel que quería hacer".

Clarke, por su parte se dio a conocer con el personaje de Daenerys Targaryen en Game of Thrones y en películas como Me Before You, personifica a Qi'Ra una amiga de la infancia de Solo. Thandie Newton (Gringo, Crash), quien hace el papel de Val, también aparece en otra popular serie de HBO: Westworld. Y Joonas Suotamo vuelve como Chewbacca tras haber hecho el papel del famoso wookie en Star Wars: The Last Jedi.

Y Bettany, quien es Dryden Vos, fue Vision en Avengers: Infinity War y, antes, en Captain America: Civil War. "Fue divertido pasar de los Avengers, en donde Vision es un personaje fundamentalmente bueno, a hacer un malo, lo cual me hizo feliz", dijo el actor durante la conferencia de prensa.

El actor británico también contó que en su primer día de grabación arruinó una escena en la que tenía que darle la mano a Chewbacca porque no se pudo resistir y "traté de abrazarlo".

Woody Harrelson, en el papel de Tobias Beckett, hace del mentor de Han Solo en el mundo del crimen. Harrelson saltó a la fama en el sitcom Cheers y después en filmes como Natural Born Killers, No Country for Old Men y la franquicia de The Hunger Games. Más recientemente estuvo en Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

La película, dijo Lawrence Kasdan durante la conferencia de prensa, vive en la "ambigüedad moral en la que nadamos todos los días". Esa una vision de lo complicada que es la gente, personas que "en ocasiones van a ponerse al nivel de las circunstancias y harán lo correcto". El mundo de Star Wars, dice el guionista, es similar en ese sentido al mundo en el que vivimos".

"Cuando era joven y vi a Han Solo por primera vez en la cantina, me pareció que levantó toda la película instantáneamente", dice el mayor de los Kadan. "Este es un personaje que siempre he amado. Es temerario, cínico y no confía en nadie. Y ¿es estúpido? Me encanta eso".

En noviembre del año pasado Disney anunció que el director de Episode VIII: The Last Jedi, Rian Johnson, creará una nueva trilogía de la franquicia, pero que no tendrá nada que ver con la familia Skywalker, aunque también esperamos algunos Star Wars Stories más que podrían ser de personajes como el cazarecompensas Boba Fett, el sith Darth Maul o el propio Obi-Wan Kenobi.

Solo: A Star Wars Story se estrena el 25 de mayo de 2018 en Estados Unidos.