‘Solo: A Star Wars Story’: todo sobre el personaje que hace un ‘cameo’ inesperado

Con Solo: A Star Wars Story ya en las salas de cine, es inevitable que los fanáticos y los medios comenten aspectos de la trama de este spin-off de La guerra de las galaxias, que cuenta las aventuras del joven Han Solo.

Como indica la reseña de CNET en Español sobre Solo: A Star Wars Story, el filme recrea momentos esenciales de la historia de Han Solo: cómo conoció a Chewbacca y a Lando Calrissian y, además, la manera en que adquirió la nave Millennium Falcon.

Pero hasta ahora se había mantenido en secreto la reaparición de un famoso villano de las precuelas, a quién no veíamos desde The Phantom Menace, en 1999. A continuación, te decimos quién es y cómo es posible que figure en Solo: A Star Wars Story.

Si no has visto la película y no quiere enterarte de los detalles, no sigas leyendo.

Al final de la película, cuando Dryden Vos (Paul Bettany) ya fue vencido, el personaje de Qi'Ra (Emilia Clarke) toma el anillo de Dryden Vos y activa un holograma que revela al verdadero villano con el que trabaja: Maul, a quien muchos recuerdan como el Señor Sith aprendiz de Darth Sidious en The Phantom Menace (1999).

Muchos se preguntarán: ¿Pero este personaje no murió en un duelo con Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) en The Phantom Menace? La respuesta es sí y no. En efecto: en esa película vemos cómo Obi-Wan lo corta en dos por la cintura con un sable de luz y, de inmediato, se ve a su cuerpo cayendo al vacío por un gran abismo en el palacio de la reina Amidala en Naboo.

Desde entonces el personaje no volvió a aparecer en las precuelas. Pero el personaje -- que entonces se llamaba Darth Maul pues era un Señor Sith, aprendiz en el Lado Oscuro de la Fuerza -- sobrevivió y apareció posteriormente en las series de dibujos animados The Clone Wars (2008-2013) y Star Wars Rebels (2014-2018). Claro, si no viste estas series y tu única referencia de Maul es Phantom Menace, pues te parecerá raro verlo en Solo.

Lucasfilm

Ya no es un Señor Sith

Darth Maul fue interpretado en el cine por el actor Ray Park (con la voz del actor inglés Peter Serafinowicz). Pero en Solo: A Star Wars Story el personaje vuelve a ser personificado por Ray Park -- a quién vimos en la premiere mundial del filme en Los Ángeles -- pero la voz es aportada por Sam Witwer, quien también hizo la voz de Maul en las series animadas.

Un dato importante: el perfil de Ray Park en imdb.com señala que el actor interpreta a Maul en Solo: A Star Wars Story, lo que confirma que el personaje ya no se llama Darth Maul y, por lo tanto, no es un Señor Sith.

Este detalle revela que la versión de Maul que vemos en Solo: A Star Wars Story es coherente con el personaje mostrado en The Clone Wars y Star Wars Rebels, donde llega a alcanzar un lugar privilegiado en bajo mundo de los criminales, lo que da sentido a que trabe relaciones con el personaje de Qi'Ra (Emilia Clarke) en la película.

¿Cómo logró sobrevivir?

Darth Maul aparece en la cuarta y quinta temporada de The Clone Wars. Allí se revela que el personaje es originario del planeta Dathomir, regido por un culto liderado por una hechicera llamada Madre Talzin. Maul usó el lado oscuro de la Fuerza para sobrevivir luego de que Obi-Wan Kenobi lo cortó en dos con su espada de luz en Naboo.

Maul logró colarse en una nave de desechos que lo arrojó en el planeta Lotho Minor. Allí, Maul usó piezas de chatarra para construirse unas extremidades en forma de patas de araña. Padeciendo amnesia, Maul es encontrado por su hermano Opress, quien lo lleva de vuelta a Dathomir, donde Madre Talzin le devuelve la memoria y fabrica unas piernas robóticas.

Lo que sigue a continuación en The Clone Wars es la renuncia de Maul a los ideales del Sith y su búsqueda de Obi-Wan Kenobi para saciar su sed de venganza. Junto con su hermano Opress, Maul logra reclutar a varias bandas delictivas y a secuaces menores de Jabba the Hut para crear un sindicato del crimen llamado The Shadow Collective. En este contexto, tiene sentido que se asocie con un personaje como Qi'Ra, quien desde que abandonó Corellia -- el planeta natal de Han Solo -- se une a la banda de criminales de Dryden Vos (Paul Bettany en la película).

Lucasfilm

¿Volverá a aparecer?

Todo esto ocurre antes de que el Senador Palpatine se convierta en Emperador y elimine a los caballeros Jedi, tal como se muestra en la película Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005). Y sabemos que Solo: A Star Wars Story sucede alrededor de 15 años antes de los acontecimientos de A New Hope y Rogue One.

Así que entre el surgimiento del Imperio y el ascenso de Darth Vader (Episodio III), el encuentro de Han Solo y Chewbacca (Solo: A Star Wars Story) hasta la destrucción de la primera Estrella de la Muerte por los rebeldes y un joven Luke Skywalker (Episodio IV), hay un periodo de unos 20 años en los que Maul es el poder detrás de una organización criminal, en la que Dryden Vos podía ser uno de los lugartenientes y Qi'Ra uno de sus miembros.

¿Acaso The Shadow Collective, la organización creada por Maul, se transformó en esas dos décadas en la banda Crimson Dawn mencionada en Solo: A Star Wars Story?

Si la película es un éxito, cabe imaginar que el personaje de Maul pudiera aparecer en una secuela, como el villano principal.

Por la serie Star Wars Rebels se sabe que Maul muere a manos de un anciano Obi-Wan Kenobi, en Tatooine. Este Maul envejecido desea vengarse de su antiguo mentor, el Emperador Darth Sidious, y poner fin al dominio de los Sith.

Pero todo no es más que una estratagema de Maul para dar con el paradero de Obi-Wan Kenobi, a quien consigue oculto en Tatooine. Ambos luchan y Maul es mortalmente herido, aunque antes de morir descubre que Kenobi protege al Elegido. Maul muere en brazos de Kenobi.

Lucasfilm

Ya para entonces Han Solo es el cínico contrabandista al mando de un abollado Millennium Falcon, que en pocos años habrá de conocer a Luke Skywalker en una cantina de Mos Eisley y emprender juntos la aventura que cambiará sus vidas.

Solo: A Star Wars Story se estrenó el viernes 25 de mayo en Estados Unidos.

