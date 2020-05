Solar Opposites: Una serie con nada que envidiar a Rick and Morty

Hulu

Es inevitable comparar la nueva serie animada Solar Opposites con Rick and Morty. Comparten al mismo cocreador, Justin Roiland, y ambas tienen como figura central a un genio de la tecnología, con la voz en inglés aportada por el propio Roiland. Las dos también rebosan de referencias a la cultura pop y sus personajes hablan a una velocidad que exige prestar atención para apreciar sus ingeniosos diálogos.

Estas similitudes con Rick and Morty están bien fundadas y, quizás, acaparen las discusiones de los fanáticos, ahora que Solar Opposites se estrene el viernes, 8 de mayo, en la plataforma de streaming Hulu. CNET en Español tuvo acceso a los ocho episodios que componen la primera temporada de Solar Opposites, la que, tras las odiosas primeras comparaciones, resulta ser más que una imitación de Rick and Morty, con el potencial de erigirse en una serie de culto por derecho propio.

Un elemento es clave: al emitirse en una plataforma de streaming y no en un canal por cable, Solar Opposites puede ser más violenta e irreverente que Rick and Morty. Solar Opposites llega en momentos a ser desalmada, con una visión sombría sobre la humanidad; tras sus ingeniosos diálogos y divertidas situaciones, Solar Opposites ofrece comentarios afilados sobre la condición humana. Es, si cabe la expresión, una combinación de South Park con Rick and Morty, con una pizca de The Simpsons.

¿De qué va Solar Opposites? Pues trata de cinco extraterrestres provenientes del planeta Shlorp, quienes logran escapar antes de que un meteorito destruya su planeta. Llegan en su nave espacial a la Tierra, la que creían deshabitada, y se instalan a vivir en una típica casa suburbana, con su platillo volador en el tejado. Los humanos no parecen sorprenderse mucho con su presencia y solo dos de los alienígenas, que por ser adolescentes deben ir a la escuela secundaria, reciben acoso escolar y rechazo, pero no tanto por ser extraterrestres como por ser diferentes.

Los integrantes de esta "familia" alienígena son Korvo (voz de Justin Roiland), genio científico que pasa sus días dedicado a la reparación de la nave espacial; Terry (voz de Thomas Middleditch), flojo e irresponsable, que viste camisetas con frases geek en cada episodio; y los adolescentes son el intolerante Yumyulack (Sean Giambroni) y la alegre Jesse (Mary Mack).

Su misión es proteger al quinto integrante: la Pupa, una masa pulposa que, en realidad, es una supercomputadora que algún día evolucionará a su verdadera forma, consumirá al resto de los miembros del grupo y terraformará la Tierra.

Alienígenas con tecnología avanzada que viven en un suburbio de Estados Unidos. Hasta allí todo luce conocido. Lo original de Solar Opposites reside en que sus cocreadores, Roiland y Mike McMahan, han hecho que sus protagonistas detesten a los humanos. El personaje de Korvo lo dice en el intro de la serie, para que no quede duda de ello. Los alienígenas del planeta Schlorp no desean ser asimilados y su visión de la raza humana es pesimista y despreciativa.

Y los humanos no tienen mejor opinión de los alienígenas, a quienes ignoran y subestiman y, en el caso de Yumyulack y Jesse, los someten a constantes vejaciones y acusaciones de mal comportamiento.

Este conflicto entre los "schlorpianos" y los humanos da origen a la que es la idea más inspirada de la serie, por lo inesperada y la que revela que Solar Opposites puede convertirse en una gran obra de culto: Yumyulack y Jesse usan una pistola de rayos para reducir de tamaño a las personas que los tratan mal ...y luego los arrojan en un terrario en su habitación. Sí, como si fueran conejillos de indias.

Esto parece no suscitar remordimientos en Yumyulack y Jesse, quienes ven esto como un castigo necesario. Son centenares los "empequeñecidos": desde una maltratadora en clase y el bedel del colegio hasta una cocinera de Benihana y el presidente de la empresa AT&T.

Solar Opposites explora este mundo del terrario, en el que los humanos cautivos han creado una sociedad distópica, similar a la de Snowpiercer, en la que los niveles más bajos agrupan a la gente pobre y los niveles altos están reservados a los acólitos del Duque, amo y señor del terrario, quien gobierna como un dictador el lugar. Los conflictos de poder dentro del terrario llegan su punto máximo en el que quizás sea el mejor episodio de la primera temporada: el capítulo 7 titulado Terry and Korvo Steal a Bear.

Es importante tener en cuenta que Solar Opposites puede ser muy sangrienta en algunas secuencias. La serie hace de los excesos uno de sus sellos de identidad: los diálogos están llenos de menciones a la cultura pop, pero las referencias al cine también se reconocen en tributos visuales a películas como Green Room, The Lord of the Rings, The Terminator, Mad Max Beyond Thunderdome, The Matrix, Paddington y Wild Things, entre muchas otras.

Reconocer estas menciones forma parte del encanto de Solar Opposites, que aprovecha el tono humorístico para lanzar críticas a la religión, el patriarcado, las revoluciones y el culto a la popularidad en la sociedad estadounidense. Si Solar Opposites recuerda a Rick and Morty, también hay que decir que tiene una buena base para dar el salto y situarse como una nueva serie animada válida y con personalidad propia.

Solar Opposites se estrena el viernes, 8 de mayo, en Hulu.