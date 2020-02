Snowpiercer: Todo sobre la nueva serie de TNT basada en la película de Chris Evans

TNT

Si, como nosotros, tienes cierta predilección por la filmografía del surcoreano Bong Joon Ho y Parasite ha sido una de tus películas favoritas de este año es posible que también seas muy fan de su película de 2013 Snowpiercer. Hecha en lengua inglesa y protagonizada por Chris Evans, Tilda Swinton, Ed Harris, Octavia Spencer y Jamie Bell, Snowpiercer nos trasladaba hacia un futuro en el que la Tierra ha perecido a los efectos del cambio climático. El planeta se encuentra completamente helado y los únicos humanos supervivientes viven a bordo de un tren que nunca deja de circular y en el que las realidades son muy diferentes dependiendo del vagón que ocupes (y la clase a la que pertenezcas).

La película estaba basada en la novela gráfica francesa publicada en los años ochenta Le Transperceneige. Y ahora la novela y la película van a ser adaptadas de nuevo con esta serie de TNT titulada también Snowpiercer y protagonizada por Daveed Diggs (del reparto original del musical Hamilton) y Jennifer Connelly (A Beautiful Mind).

La trama

"Ambientada más de siete años después de que el mundo se haya convertido en un páramo helado, Snowpiercer se centra en lo que queda de la humanidad y cuyos miembros viven en un tren perpetuamente en movimiento, con 1,001 vagones, que circula alrededor del globo. La guerra de clases, las injusticias sociales y la política de la supervivencia juegan un papel en esta cautivadora adaptación televisiva", explica la sinopsis oficial de TNT sobre la trama de esta serie.

Equipo

TNT

Además de los confirmados Diggs y Connelly, en el reparto de la serie de Snowpiercer también podremos ver a Alison Wright (The Americans), Mickey Sumner (Frances Ha, Battle of the Sexes), Susan Park (Ghostbusters), Iddo Goldberg (Peaky Blinders, The Zookeeper's Wife), Katie McGuinness (Dirty Filthy Love), Lena Hall (Hedwig and the Angry Inch), Annalise Basso (Bedtime Stories), Sam Otto (Jellyfish), Roberto Urbina (Narcos), Sheila Vand (Argo) y Jaylin Fletcher (Saturday Church).

Graeme Manson, creador de Orphan Black, es el showrunner de esta serie y ha escrito el guión del primer episodio. James Hawes, veterano director televisivo que ha dirigido episodios de The Alienist o Black Mirror, se encarga de dirigir ese episodio piloto. Entre la larga lista de productores ejecutivos de Snowpiercer está precisamente Bong Joon Ho.

Fecha de estreno y tráiler

Snowpiercer se estrena este 31 de mayo de 2020 en Estados Unidos en TNT.

TNT lanzó este tráiler de Snowpiercer el pasado 15 de enero de 2020.

En este otro video promocional del 5 de octubre de 2019, se lanza un poco más de luz sobre cómo se desarrollan los hechos en Snowpiercer. "Primero cambió el tiempo. Los que lo negaban sabían por qué pero siguieron condenándonos con sus mentiras. La guerra hizo la Tierra aún más caliente. Se fundió su hielo y perecieron todas sus especies. Los hombres de ciencia trataron de enfriar la Tierra, para revertir el daño que habían hecho. Pero en lugar de eso congelaron su centro", dice la voz en off de este video que corresponde al personaje de Diggs. El video sigue explicando cómo el señor Wilford tuvo la idea de fletar un tren/arca con 1,001 vagones. Los ricos corrieron a refugiarse en él. Pero los supervivientes del pueblo se amotinaron para subir al tren y lo invadieron.

Y el 20 de julio de 2020, coincidiendo con la presentación de la serie en Comic-Con, TNT lanzó este tráiler mucho más completo. Este video promocional hace referencia también a Wilford, que dirige el tren basándose en tres principios: trabajo, honor y orden. En la película Ed Harris fue el encargado de encarnar a Wilford.

Segunda temporada

En mayo de 2019 y a casi un año del estreno de la serie, TNT anunció que había renovado Snowpiercer para una segunda temporada.

"Creemos en la longevidad de esta serie y que la audiencia va a quedar impresionada por un mundo fantástico que hace cobrar vida a temas tan relevante de carácter social, político y ambiental", dijo en un comunicado de prensa el director general de TBS y TNT, Brett Weitz.