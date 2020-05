Snoop Dogg y la Banda MS nos alegran el encierro con La Maldición

El famoso rapero Snoop Dogg y la Banda MS, de Sergio Lizárraga se unieron para crear "La Maldición", una canción cantada en español e inglés, que habla de extrañar a una persona, ideal para dedicarla si estás separado de tu amor por el confinamiento a causa de la pandemia de COVID-19.

"Es que no sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele en el corazón. Es que el efecto que causaste en mí. La maldición de extrañarte", comienza el tema y luego se escucha al rapero recitar: "Every time you leave. There's only one thing that I know. What's that? Baby yo te extraño".

En el video de la canción —que puedes ver aquí abajo—, Snoop Dogg y los vocalistas Alan Manuel Ramírez Salcido, Oswaldo Silvas Carreón (Walo), interactúan en una versión animada.

Según el sitio Web Latinus, esta colaboración no es una sorpresa, debido a que Calvin Cordozar Broadus Jr. —nombre real del famoso Snoop Dogg— es un gran admirador de la Banda MS, formada en 2003. "Incluso, en febrero pasado, la banda y el rapero anunciaron que estarían juntos en el escenario en un concierto llamado "Dos culturas, una unión", el próximo 11 de julio, en California. Dicho evento no ha sido pospuesto o cancelado aún por la crisis de Covid-19, según reporta la página de entretenimiento.

En Twitter, los seguidores de Snoop Dogg y MS (iniciales de Mazatlán y Sinaloa), rápidamente respondieron al estreno del tema. Uno de los más entusiasmados fue el actor Gael García Bernal (Mozart in the Jungle): "Wórales, esto sí es el posposposmodernismo que estábamos esperando. ¡Qué rolón sacaron! Felicidades BandaMS y su nuevo integrante el @SnoopDogg".

Wórales, esto sí es el posposposmodernismo que estábamos esperando. ¡Qué rolón sacaron! Felicidades BandaMS y su nuevo integrante el @SnoopDogg https://t.co/YyXWbAjiv1 — Gael García Bernal (@GaelGarciaB) May 1, 2020

Estas son otras reacciones que dejó el estreno del tema en Twitter:

Inimaginable

A continuación en efectos de la weed la nueva rola de #SnoopDog jajaja la verdad que es un mate de risa sobretodo el vídeo, de aquellas combinaciones inimaginables https://t.co/iPJLseoTuL — Julie CarTo (@CartoArq) May 1, 2020

La gran pregunta

Después de escuchar este rolon

Tengo una pregunta

La Banda MS rappea?

O snoop Dog canta Banda? pic.twitter.com/wPRarpX2vU — jazz (@electro_boyMx) May 1, 2020

Lo traen loco

El algoritmo de Spotify ahorita por la canción de Banda MS y Snoop Dog. pic.twitter.com/Qy1GpBHpIL — rikymoreno en casa (@rikymoreno) May 1, 2020

Gusta y mucho

A quién se le ocurrió esto y por qué me está gustando?



BANDA MS ft SNOOP DOG pic.twitter.com/4ycV6hAsND — Erick Gutiérrez (@erickgtzh) May 1, 2020

Rompiendo esquemas

Hoy es un buen día para romper esquemas nivel Snoop Dog y Banda Ms. pic.twitter.com/kQJcRc28uw — Mau Orozco (@Eralvy) May 1, 2020

Tacos-Dog

¿Viernes? El día inicia con la noticia de la colaboración de Snoop Dog con Banda MS. "¡Qué maldición”, se llama la rola. El ft. es el Slash-Martha Sánchez de esta generación pic.twitter.com/9SR91OVYYP — Yussel Dardón (@ydardon) May 1, 2020

Ya hizo lo suyo

Apenas es 1ero de Mayo y ya nos sorprendió 😂



Snoop Dog FT Banda MS. pic.twitter.com/TFRKU5GSQZ — Camacho desde 🏠 (@camachoccg) May 1, 2020

