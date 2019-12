¿Tienes un teléfono Android? Esto es lo que puedes esperar del Snapdragon 865

Angela Lang/CNET

Cada año, los teléfonos se vuelven más rápidos, más inteligentes y más eficientes gracias a los procesadores que llevan dentro. Si te gustan las fotografías de tu teléfono, los videos en cámara lenta o el desbloqueo por reconocimiento facial o por huella, es gracias a los chips que usan. El nuevo chip de Qualcomm para teléfonos Android de gama alta, el Snapdragon 865, sienta las bases para nuevas funciones que tu teléfono podría hacer el año entrante.

Con el Snapdragon 865, recibirás mejorías como velocidades 5G, una cámara de 200 megapixeles, capacidad de almacenar digitalmente tu licencia de conducir y funciones para mejorar el gaming en tu teléfono para hacer la experiencia mucho más parecida a una computadora de escritorio. Pero además quisiera apuntar algunos ejemplos específicos de lo que puede hacer el reciente Snapdragon de Qualcomm para el futuro de la telefonía móvil —siempre y cuando el fabricante lo use en el teléfono que te compres.

Los chips Snapdragon 865 empezarán a aparecer en teléfonos premium en 2020.

Editar video 8K sobre 5G

Todo teléfono que use el Snapdragon 865 estará listo para el 5G y tendrá la capacidad de soportar hasta video 8K HD, que tiene una ultraalta definición, lo que se traduce en archivos muy grandes.

Por ejemplo, un archivo 8K de 30 segundos podría ocupar hasta 1GB de espacio. Podría llevarse 20 minutos en cargarse a través de una red 4G, lo que haría que incluso las cargas cortas de video de 8K no fueran prácticas sin una conexión Wi-Fi rápida, lo que además acabaría con la batería en el proceso. Con una red 5G, podrás subir y editar esos videos más rápido en la nube, incluso colaborando con otros en ediciones de video de manera móvil.

La demostración que vi fue esclarecedora. En ella, un gran video de 8K se carga desde el teléfono a la nube, se comparte con otra persona que hace la edición y lo comparte de nuevo. Necesitas estas velocidades 5G ultrarrápidas para facilitar el trabajo con esa enorme cantidad de datos.

Angela Lang/CNET

Desbloqueo biométrico de dos dedos para mayor seguridad

El lector de huellas digitales en pantalla de Qualcomm, que usa ondas de sonido para desbloquear el teléfono tuvo un comienzo difícil, especialmente como se ha implementado en los teléfonos Galaxy S10 y Note 10. Ahora, Qualcomm vuelve a intentarlo con el 3D Sonic Max, un lector de huellas dactilares que ofrece un espacio mayor, lo suficientemente grande como para registrar dos dedos.

Está tiene por objetivo que sea más rápido de desbloquear y más seguro cuando se combinan más puntos únicos de información en forma de crestas, valles y poros en tus dedos. En los teléfonos, puedes tener la opción de configurar el desbloqueo con uno o dos dedos, o quizá optar por usar la autenticación con dos dedos solo para pagos móviles, o seleccionar aplicaciones, como una aplicación bancaria.

Asimismo, se puede usar para registrar tu ritmo cardíaco, lo que podría alimentar nuevas apps de salud.

Estoy empezando a preferir el desbloqueo facial seguro a los sensores de huellas dactilares en pantalla, pero me gusta esta idea como método de respaldo, o simplemente como otra opción que puedes personalizar a tu gusto.

Jessica Dolcourt/CNET

Frecuencia de actualización más rápida significa filtros más suaves y grabación de pantalla

Los teléfonos con pantallas "rápidas" son cada vez más comunes. La frecuencia de actualización típica de 60Hz había aumentado en algunos teléfonos a 90Hz o incluso 120Hz, lo que hace que más suaves a los gráficos, más adecuados para los videojuegos. Pero ese no es el único beneficio.

El Snapdragon 865 permitirá frecuencias de actualización de pantalla de hasta 144Hz, bueno para el gaming, pero también beneficia todas las animaciones de pantalla para que sean más suaves. Desplazarse hacia arriba y hacia abajo en una página es un perfecto ejemplo, pero la demostración no relacionada con el gaming que sierra el trato es un filtro de Snapchat que seguía mi rostro mientras examinaba cómo me vería su fuera un "bebé", así como el filtro de cambio de género que me engrosó mi mandíbula, mis cejas y me dio una barba.

Imagina lo que podrían hacer las altas velocidades de actualización para movimientos más suaves cuando eres pasajero en un automóvil lleno de baches y tomas video desde tu pantalla. (Ten en cuenta que frecuencias de actualización más altas podrían afectar la duración de batería).

Google Assistant sabe dónde estás con escucharte

Juan Garzon/CNET

Tu teléfono ya está preparado para que palabras como "OK, Google" activen al asistente digital. Pero Snapdragon 865 quiere ir un paso más allá con un nuevo centro de detección que puede escuchar el entorno e interpretar lo que está pasando.

Imagina que tu teléfono está entrenado para identificar el sonido de un bebé llorando, un vidrio que se rompe o un disparo, y luego actúa en consecuencia. Tal vez recibas una alerta para controlar al bebé, más un video del monitor en la habitación del niño.

O si el teléfono siente que estás en el metro a la hora habitual de tu transporte y te ofrece la aplicación que usas habitualmente. Quizá el ruido del camino y el viento hagan que se suba el volumen automáticamente si estás en una llamada.

El centro de detección también está diseñado para admitir múltiples comandos hablados y agregar supresión de ruido para escucharte desde lejos --sin consumir mucha energía.

Traducción y transcripción instantánea en vivo

Google presentó transcripción en vivo de video con Android 10, y el el app de grabación de voz del Pixel 4 logra transcripciones sin comparación. Pero la demostración que vi esta semana estaba más cerca del traductor universal de ciencia ficción, un sistema de software que transcribe sobre la marcha en dos idiomas, inglés y chino, sin perder el ritmo.

En otra demostración, el teléfono tradujo las palabras habladas en inglés y luego reprodujo la traducción en chino al destinatario. Todo el proceso ocurre sobre la marcha en el teléfono, y como persona que viaja internacionalmente varias veces al año, puedo imaginarme usando esto en taxis y restaurantes para evitar cualquier barrera del lenguaje de mi parte.

Sí, Google Translate ya puede hacer algo de esto, incluso sin conexión. Pero el logro nos acerca un paso más a comunicarnos con otros de manera más rápida y cómoda.

Jessica Dolcourt/CNET

Usa tu teléfono como ventana al mundo a tu alrededor

Los fabricantes de aplicaciones móviles han experimentado con realidad aumentada durante años, desde encontrar negocios con Yelp Monocle hasta instrucciones de Google Maps que golpean una flecha gigante en el teléfono para decirte a dónde ir. El problema es que estas características requieren una respuesta rápida para ser remotamente útiles. Las más rápidas velocidades 5G pueden ayudar.

La demostración que vi presentaba un mapa 3D del mundo hecho de bloques de madera. Pase el teléfono frente a él y una experiencia AR ahora lo convierte en un mapa mundial animado con videos de Tik Tok de ciertas regiones que aparecen en la pantalla a medida que pasa el teléfono. La idea es ver y seleccionar fácilmente videos populares de cada geografía.

Si bien no estoy seguro de que usaría esta aplicación en la vida real, la realidad artificial que vi en pantalla hizo un trabajo mucho más creativo e interactivo para mostrar este contenido que una lista "plana" de títulos de video.

Espero haberte dado una idea de algunas de las posibilidades del mundo real que podríamos experimentar con los teléfonos en 2020. El trabajo de Qualcomm con estas demostraciones es despertar la idea —dependerá de los fabricantes de teléfonos y aplicaciones crear las experiencias específicas que realmente utilizamos.