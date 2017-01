Snap Inc., la compañía detrás de Snapchat, ha elegido Reino Unido como sede internacional, según reportó The Verge con información del Financial Times. La movida tiene pocos precedentes en el mundo de las empresas de tecnología estadounidenses, que a menudo eligen Luxemburgo o Irlanda, debido a que tienen menores tasas de impuestos.

La fuente asegura que esta podría ser una decisión inteligente, sobre todo si tenemos en cuenta los problemas que algunas empresas han tenido con anterioridad, como el caso de Apple en Irlanda, acusada actualmente de beneficiarse de impuestos bajos que no le correspondían u otras como Starbucks o Facebook, en constante revisión.

Establecer Reino Unido como sede europea e incluso internacional, significa que esta filial será la encargada de cobrar todas las ventas de servicios realizados en países en donde Snap no tiene operaciones locales.

The Verge asegura que es probable que las altas tasas impositivas de Reino Unido no preocupen a Snap, debido a que a corto plazo la empresa no tiene previsto obtener ganancias en estos mercados, aunque está encendiendo la máquina de los anuncios publicitarios.

Datos de eMarketer citados por la fuente aseguran que Snap obtendrá en 2017 unos US$1,000 millones, una mínima parte de lo que recibirán compañías como Google que esperan US$49,700 millones.

"Creemos en las industrias creativas del Reino Unido. El Reino Unido es donde están nuestros clientes de publicidad, donde hay más de 10 millones de snapchatters diarios, y donde ya hemos comenzado a contratar talento", dijo la gerente general de Snap, Claire Valoti, en un comunicado citado por The Verge.

Con las investigaciones que Europa mantiene sobre Apple, Google y otro puñado de empresas de EE.UU. la idea de Snap parece inteligente, aunque todavía queda por ver cómo afectará económica y legalmente las operaciones de empresas en Reino Unido cuando la separación de este país de la Unión Europea se selle definitivamente.