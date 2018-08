Snapchat incorpora el reconocimiento de voz en su función Lens

Snap

Snap anunció el miércoles una función nueva para Snapchat que ayudará a los snapchateros a usar los Lens de una forma más interactiva.

A partir de hoy los usuarios de Snapchat podrán decir en voz alta palabras como "love", "hi", "wow", "yes" y "no" y, al hacerlo, activarán un puñado de Lens, es decir filtros, relacionados con cada palabra. Según explica una portavoz de Snap por email, el decir estas palabras significa que los usuarios no tendrán que hacer muecas, como el enarcar una ceja, para animar los filtros. En vez, se lo podrán pedir con sus voces.

Snapchat lanzó filtros que reaccionan a sonidos en mayo. La compañía le dijo a TechCrunch que es posible que incorporen más reconocimiento de voz en otros aspectos de su tecnología de filtros.

Por el momento, la función de reconocimiento de voz para Snapchat solo entiende algunas palabras en inglés. Hemos solicitado más información sobre si la compañía piensa hacer disponibles palabras en español. Los Lens que se pueden activar con la voz aparecerán periódicamente en el carrusel.