Snap anuncia Snapchat Originals, clips de comedia, drama y documentales

Snap Inc., la empresa detrás de Snapchat, anunció el miércoles Snapchat Originals, una serie de videos con duración de 5 minutos que serán pregrabados por creativos.

Los nuevos videos estarán disponibles desde este miércoles a través de la sección Discover en el app de Snapchat. Los clips que pueden encontrar los usuarios son de diferentes temáticas, desde contenido de comedia, suspenso y documentales — todo, en formato de corta duración y hecho para el modo vertical del app.

La primera ola de contenido tendrá un show de comedia llamado Co-Ed, hecho por los hermanos Duplass, creadores de series como Togetherness y Room 104. La serie de drama Class of Lies creada por las mentes detrás de Riverdale, y Snapchat Originals también contará con una serie-documental sobre los participantes del extinto programa Laguna Beach y que correará a cargo de los creadores del éxito televisivo Keeping Up with the Kardashians.

La nueva sección también tendrá una función llamada Show Portals que permitirá a los usuarios ver escenas detrás de cámaras de la grabación de estos videos. Snapchat completará la experiencia con filtros y lentes animados relacionados a estas series.

La noticia de Snapchat Originals se da a conocer la misma semana en que se reporta que la firma atraviesa problemas económicos. Según analistas, Snap Inc. está perdiendo dinero y si su situación no mejora, la firma tendría que buscar una nueva inversión a mediados de 2019.