Captura de pantalla Alexandra Able

¿Preparado para la acción? Este año la búsqueda de huevos de pascua te llevará a utilizar Snapchat más de lo que pensabas. La aplicación ha lanzado un nuevo juego basado en sus Snap Maps, que te permitirá que vivas esta tradición de una manera diferente.

Según pudo conocer Adweek, The Great Snapchat Egg Hunt (La Gran Cacería de Huevos de Pascua de Snapchat), podrá vivirse a partir de este viernes y hasta el 1o de abril en Estados Unidos, que es cuando se celebra el April Fool's Day o Día de los Inocentes en ese país.

De acuerdo con el reporte, a partir de hoy los usuarios de Snapchat en Estados Unidos y Canadá comenzarán a ver en sus Snap Maps huevitos decorados que estarán ocultos en espacios públicos –al mejor estilo de Pokémon Go. Según la fuente, habrán más de 1 millón de huevos ocultos.

Cuando un usuario esté cerca de un lugar donde haya huevitos, estos serán mostrados en el Snap Map; entonces podrás tocarlos y acceder a la vista 3D World Lenses, que activará la cámara principal de tu teléfono para acceder a la realidad aumentada, en donde verás un huevo de pascua en medio de un jardín, una cafetería u otros lugares seleccionados por la empresa. Luego tendrás que seleccionar y guardarlo.

Cada huevo de pascua vale un punto, o cinco puntos si encuentras un huevo dorado. Como es de esperarse, Snapchat mostrará en todo momento en el mapa la puntuación de los usuarios, para que sepas quién ha recolectado más huevos.

Un detalle importante: The Great Snapchat Egg Hunt no es una carrera: si tomas un huevo de una ubicación determinada, éste no desaparecerá, sino que seguirá allí para otros usuarios.

Esta semana Snapchat se unió a la controversia de Facebook, después de que saliera a la luz que la empresa estaría trabajando en ofrecer un acceso a aplicaciones de terceros que podrían conocer algunos de tus datos, algo muy similar a lo que ocasionó el uso indebido de los datos de 50 millones de usuarios de la red social de Mark Zuckerberg por parte de la empresa de análisis de datos Cambridge Analytica.