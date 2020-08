Snapchat lanzará función similar a TikTok este año: reporte

Angela Lang/CNET

Los usuarios de Snapchat podrán pronto añadir canciones a sus videos. Snap Inc., empresa matriz de Snapchat, ha firmado acuerdos de derechos de canciones con varias empresas de música, como Warner Music Group, Universal Music Publishing Group y Merlin.

Snap reportó planes de probar la nueva función en Nueva Zelanda y Australia a partir de este 3 de agosto; se planea un despliegue más amplio más adelante este año, de acuerdo con un reporte de Bloomberg el lunes 3 de agosto.

The feature will let your friends send you Snaps with music. You'll be able to view the album art, song title and name of the artist. In addition, a link to play the song will open a web view to Linkfire so you can listen to the full song on your favorite music streaming platform like Spotify, Apple Music and SoundCloud, according to a release from Snapchat.

La función permitirá a tus amigos en la plataforma enviar Snaps con música. Podrás ver la carátula y arte del álbum, el título de la canción y el nombre del artista. Un link para reproducir la canción abrirá una vista en Web a Linkfire para que puedas escuchar la canción entera en tu plataforma de streaming de música favorita como Spotify, Apple Music y SoundCloud, de acuerdo a un comunicado de Snapchat.

"Siempre estamos buscando nuevas formas de darle a los snapchatters herramientas creativas para que se expresen. La música es una nueva dimensión que pueden añadir a sus Snaps", dijo un portavoz de Snapchat en un comunicado el lunes 3 de agosto.

La nueva función de Snapchat puede ser el primer intento de la empresa para competir con el popular app TikTok, que ha estado en la mira de varios gobiernos. El gobierno de Donald Trump ha dicho que quiere prohibir la aplicación. Y Microsoft ha confirmado que está en negociaciones para adquirir el app de la empresa matriz ByteDance.