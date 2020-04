Snapchat lanza un filtro que mide el distanciamiento social: reporte

Snapchat / Engadget

Snapchat ha lanzado un filtro que te ayuda a seguir las directrices de seguridad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar la propagación del COVID-19.

Según un reporte de Engadget, el filtro está basado en la realidad aumentada y se llama "My Social Distance" (mi distancia social) y muestra a través de la pantalla del teléfono un área circular dentro de la que no debería haber ninguna persona para mantener así la distancia de seguridad recomendada por la OMS para evitar contagios por coronavirus.

Además de este filtro, Snapchat también lanzó un filtro con recomendaciones y recordatorios animados sobre cómo lavarse las manos, quedarse en casa y la importancia de no tocarse la cara. Ambas lentes enlazan al sitio Web de la OMS con consejos de seguridad adicionales. Por el momento no sabemos cuándo llegarán estas lentes para todos, pero en el momento de la redacción CNET en Español no pudo comprobar que estuvieran disponibles. Enviamos a Snapchat una solicitud de comentarios adicionales y actualizaremos tan pronto tengamos una respuesta.

El coronavirus nos ha obligado a cambiar el modo en el que nos relacionamos para evitar contagios y frenar la curva de la pandemia. Muchos gobiernos han tomado medidas estrictas, obligando a las personas a quedarse en su casa durante un tiempo indefinido para que el número de contagios no siga aumentando.

El coronavirus fue detectado en la ciudad de Wuhan, China, y al 1 de abril había infectado a más de 862,000 personas y causado más de 43,000 muertes en todo el mundo. El 11 de marzo, la OMS calificó oficialmente al COVID-19 como pandemia.